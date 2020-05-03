Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 3 мая

Коронавирус в Украине 3 мая продолжает распространяться. Каждый день в стране фиксируется не менее 400 новых случаев инфицирования COVID-19. На данный момент насчитывается 11411 заболевших. За последние сутки подтверждено 550 новых случаев заражения коронавирусом. Также растет число летальных исходов от COVID-19: на сегодняшний день умерло 279 человек. Количество излечившихся от инфекции составляет 1498 человек. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава – в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 3 мая

Черновицкая область - 1745 инфицированных. Регион продолжает держать первенство зараженных COVID-19 в Украине. За минувшие сутки, по данным ОГА, было зафиксировано 78 новых случаев заражения, наибольшее число из которых зарегистрировано: 25 человек в Черновцах, 15 – в Сторожинецком, 13 – в Глыбокском районах. Также сообщается о трех смертях от коронавируса. Первое заражение в области и в Украине подтверждено 3 марта.

Киев - 1494 инфицированных. По сообщению мэрии, в столице, за последние сутки зафиксировано более 40 новых случаев COVID-19. Заболели 22 женщины и 19 мужчин, в том числе заразились еще 5 медиков. Первое подтверждение коронавируса здесь было зарегистрировано 16 марта.

Ивано-Франковская область - 942 инфицированных. По информации системы мониторинга распространения эпидемии, на Прикарпатье за минувшие сутки появилось более 40 новых случаев инфицирования коронавирусом и две смерти от COVID-19. Впервые заболевание в регионе было подтверждено 19 марта.

Тернопольская область - 823 инфицированных. Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на сегодня в области зафиксировано 823 случая заболевания, из которых 49 – дети. Также сообщается о 15 летальных случаях и 117 выздоровевших. За последний день на Тернопольщине появилось 30 случаев инфицирования COVID-19. Первый случай коронавируса был подтвержден 20 марта.

Киевская область - 747 инфицированных. По сообщению ОГА, на Киевщине под угрозой заражения оказались дети. У работницы детдома в селе Мокрец обнаружен COVID-19, все контактные лица сдали тесты на инфекцию. Также сообщается, что в области коронавирус выявлен в пансионате для престарелых и пяти общежитиях. Первый инфицированный в области был зафиксирован 17 марта.

Ровненская область - 689 инфицированных. По состоянию на 3 мая в регионе насчитывается 724 заболевших COVID-19, о чем сообщает глава ОГА. Всего за последние сутки зафиксировано 30 новых случаев заражения. Впервые инфицирование в области было подтверждено 27 марта.

Закарпатская область - 496 инфицированных. По информации мэрии, за минувший день в регионе выявлено 64 новых инфицированных. Это наибольший суточный показатель с начала эпидемии на Закарпатье. Первый официально подтвержденный положительный результат COVID-19 в регионе был получен 26 марта.

Львовская область - 465 инфицированных. По сообщению местной ОГА, на сегодняшний день в области зафиксировано 465 случаев заражения коронавирусом, из которых 14 человек умерли, 95 – выздоровели. Также сообщается, что в селе Давыдов женщина-медик, инфицированная COVID-19, принимала пациентов. Первый случай коронавируса зафиксирован в области 20 марта.

Днепропетровская область - 436 инфицированных. По информации департамента здравоохранения Днепровского горсовета, за время эпидемии в Днепре зафиксировано 142 случая инфицирования COVID-19, из которых 29 человек выздоровели, один скончался. Впервые COVID-19 в области был подтвержден 19 марта.

Винницкая область - 427 инфицированных. Как информирует ОГА, по состоянию сегодня в регионе насчитывается 427 инфицированных COVID-19, из которых 28 – дети. Наибольшее число заболевших: 194 человека – в Виннице, 72 – в Калиновском, 23 – Винницком, 16 – Тростянецком районах. Также сообщается об улучшении состояния ребенка, который пережил клиническую смерть от коронавируса. Первое инфицирование в области подтвердилось 25 марта.

Кировоградская область - 394 инфицированных. За прошедшие сутки в области коронавирусом заразились два человека и два выздоровели. Всего же на сегодняшний день в регионе насчитывается 394 случая заражения, из которых 19 человек умерли, 116 выздоровели. Первое инфицирование в области было подтверждено 29 марта.

Житомирская область - 393 инфицированных. По данным Центра общественного здоровья, за последние сутки в области выявлено три новых случая инфицирования COVID-19: заболели две женщины в Коростене и одна – в Житомире. Первое инфицирование в регионе было подтверждено 12 марта.

Одесская область - 329 инфицированных. По данным заместителя главы Измаила, в городе подтвержден коронавирус у двух следователей местного отделения полиции. Также сообщается о 25 новых случаях заражения в Подольске. Впервые COVID-19 в регионе был подтвержден 24 марта.

Волынская область - 315 инфицированных. По состоянию на сегодня в области зарегистрировано 315 случаев заражения COVID-19, в том числе 64 человека выздоровели, шесть умерли. За прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев коронавируса: в Луцке, Нововолынске и Ковальском районе. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта

Харьковская область - 311 инфицированных. По сообщению мэрии Харькова, за истекшие сутки в области от коронавируса скончались двое харьковчан в возрасте 65 и 69 лет. Всего на сегодня подтверждено 315 случаев заболевания, из которых вылечились 35 человек. Первое инфицирование было выявлено в области 28 марта.

Черкасская область - 304 инфицированных. В целом в области на сегодняшний день выявлено более 300 случаев инфицирования коронавирусом. Из них 58 человек находятся на лечении в больнице, 174 пребывают на самоизоляции, а 63 – выздоровели. Впервые коронавирус был выявлен в области 22 марта.

Запорожская область - 267 инфицированных. По информации областного лабораторного центра МЗ Украины в области на сегодняшний день насчитывается 267 человек с подтвержденным COVID-19, из них 53 медика. Наибольшее число заболевших: 184 – в Запорожье, 33 – в Мелитополе, 15 – в Энергодаре. Впервые коронавирус появился в области 25 марта.

Полтавская область - 212 инфицированных. В Кременчуге, по сообщению мера города, за последний день число заболевших коронавирусом увеличилось на 9 человек, двое из которых дети, один случай – летальный. Также сообщается о 12 подтвержденных случаях заболевания в Горишних Плавнях. Первый случай COVID-19 в Полтавской области был подтвержден 27 марта.

Николаевская область - 140 инфицированных. По информации областного штаба по противодействию коронавируса, за последние сутки на Николаевщине выявлено 9 новых случаев COVID-19. При этом 8 из них – у жителей Новоодесского района. Первое подтверждение коронавируса в регионе было зафиксировано 11 апреля.

Херсонская область - 121 инфицированный. По сообщению ОГА, за последние сутки в области выявлено 17 новых случаев инфицирования COVID-19, из которых 15 человек – в Каховке. Всего по состоянию на сегодня в области насчитывается 138 случаев коронавируса, из которых 52 человека выздоровели, двое – скончались. Первое инфицирование в регионе было подтверждено 25 марта.

Сумская область - 105 инфицированных. По сообщению областного лабораторного центра, в городе Глухове обнаружен первый случай коронавируса. Всего по состоянию на сегодня в области насчитывается 105 официально подтвержденных случаев COVID-19, в том числе 4 летальных. Первое подтверждение инфекции в области было получено 25 марта.

Хмельницкая область - 98 инфицированных. На сегодня в области, по информации ОГА, зарегистрировано 115 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из которых 27 человек выздоровели, пять – умерли. Новые 16 случаев зафиксированы в Нетишине и Каменец-Подольском районе. Первое инфицирование в регионе подтвердилось 27 марта.

Донецкая область - 70 инфицированных. По информации Центра здоровья МОЗ, на сегодня в области зарегистрировано 70 случаев инфицирования COVID-19. Из них 12 человек выздоровели, один – скончался. В регионе коронавирус впервые был подтвержден 18 марта.

Черниговская область - 51 инфицированный. По информации мэрии, за последние сутки на Черниговщине число заразившихся коронавирусом увеличилось на три человека, в том числе заболел один медик. Все они – жители Чернигова. Всего на сегодня в области имеется 54 случая COVID-19, из которых 8 человек выздоровели, четыре умерли. Первый случай инфицирования в регионе был подтвержден 26 марта.

Луганская область - 37 инфицированных. По сообщению Луганского областного лабораторного центра Минздрава Украины, за последние сутки в области диагноз COVID-19 подтвердился еще у двух человек – в Лисичанске и Новопскове. Всего в области заболело 37 человек, пятеро из которых выздоровели. Впервые вирус в области был зафиксирован 25 марта.