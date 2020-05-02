Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 2 мая

Коронавирус распространяется в Украине. Слишком быстрое ослабление карантина в регионах может привести к катастрофическим последствиям, предупредил министр здравоохранения Максим Степанов. По данным Минздрава, в стране заражены коронавирусом 10861 человек, умерли от осложнений инфекции 272, выздоровели 1413.

Количество больных в Черновицкой области и Киеве намного превышает остальные регионы страны. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 2 мая

Черновицкая область – 1667 инфицированных. Власти региона сообщили о значительном росте количества заболевших коронавирусом . За сутки в Черновцах подтверждены 96 новых случаев заражения. Из 1667 выявленных больных 44 жителя области умерли, 128 выздоровели. Впервые заражение COVID-19 в Украине зафиксировано в регионе 3 марта.

Киев – 1453 инфицированных. Киевский мэр Виталий Кличко проинформировал о 52 заражениях за сутки в столице. Среди новых инфицированных 11 медиков. По данным городских властей, COVID-19 выявили у 33 женщин в возрасте от 20 до 88 лет, 14 мужчин в возрасте от 20 до 60 лет, а также у пяти детей. По словам мэра, в двух общежитиях на ул. Бажкова и ул. Бойчука обнаружены очаги заболевания. "В зданиях обоих общежитий осуществляют дезинфицирующие меры. Больных госпитализировали в больницу. А те, кто с ними контактировал - на самоизоляции, под контролем". - уточнил Кличко. Первые зараженные в Киеве зарегистрированы 16 марта.

Ивано-Франковская область – 899 инфицированных. Минздрав зафиксировал 37 новых заражений в регионе за сутки. Первые больные коронавирусом в Ивано-Франковске зарегистрированы 19 марта.

Тернопольская область – 793 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 14 жителей региона. Местные органы власти жалуются на несознательность людей, которые контактировали с зараженными и массово отказываются сдавать тесты. Речь идет о тысячах необследованных потенциальных больных. Как утверждают врачи, жители обращаются за помощью только тогда, когда есть явные проявления болезни или резко ухудшается состояние. Первые данные о коронавирусе на Тернопольщине появились 19 марта.

Киевская область – 694 инфицированных. Количество инфицированных коронавирусом жителей региона увеличилось на 30 человек за последние сутки. Впервые инфекция выявлена в области 17 марта.

Ровенская область – 658 инфицированных. Власти региона сообщили о еще одном летальном случае. От коронавируса в больнице умерла 67-летняя женщина с Владимирецкого района. По данным властей, за сутки зафиксировано 27 новых случаев заражения. Глава Ровенской ОГА Виталий Коваль проинформировал о 665 инфицированных в области. Первые случаи коронавируса в Ровно были обнаружены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 454 инфицированных. За сутки в регионе заразились 24 жителя. Из-за вспышки болезни власти закрыли на карантин село Задворье. Проводится массовое тестировние на COVID-19. На данный момент в этом районе выявлены трое зараженных, но ситуация осложняется тем, что в населенный пункт из-за границы недавно вернулись около 500 жителей. Первые инфицированные во Львове появились 20 марта.

Закарпатская область – 432 инфицированных. Минздрав зафиксировал 13 случаев заражения коронавирусом в регионе за сутки. Власти Мукачево решили с понедельника, 4 мая, позволить работать торговым центрам. Основными требованиями являются масочный режим, дезинфекторы на входе, дистанция между покупателями не менее 1,5 метра, пребывание в помещении не более одного посетителя на 10 кв метров и дезинфекция помещений каждые 2 часа. Также будут разрешено посещение горожанами скверов и парков. Первые заболевшие коронавирусом обнаружены в регионе 26 марта.

Винницкая область – 425 инфицированных. 8 жителей региона заразились коронавирусом за последние сутки. Первые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Виннице 25 марта.

Кировоградская область – 392 инфицированных. В Кропивницком скончался от коронавируса 87-летний мужчина. Глава облгосадминистрации Андрей Балонь сообщил об одном случае заражения за сутки. Диагноз COVID-19 поставлен 70-летней женщине, госпитализированной в Центральную городскую больницу. Первые инфицированные в Кропивницком зарегистрированы 29 марта.

Житомирская область – 390 инфицированных. Глава облгосадминистрации Виталий Бунечко заявил о 16 новых больных коронавирусом за последние сутки. За все время пандемии в области зафиксированы 10 летальных случаев болезни и 23 выздоровления. Впервые инфицированные COVID-19 обнаружены в Житомире 12 марта.

Днепропетровская область – 364 инфицированных. По данным властей в регионе за сутки заразились 17 жителей. По словам главы облгосадминистрации Александра Бондаренко, наибольшее количество заболевших в Кривом Роге – 11 человек. За все время пандемии 23 жителя региона выздоровели. Первые случаи инфицирования в Днепре зафиксированы 19 марта.

Волынская область – 307 инфицированных. Власти региона сообщили о вспышке заболевания в отделении гематологии Волынской областной клинической больницы, где заразились 14 пациентов из 22. Всего в области за сутки выявлено 27 новых больных коронавирусом. Первые инфицированные на Волыни зарегистрированы 25 марта.

Черкасская область – 296 инфицированных. По данным Минздрава, заразились коронавирусом в регионе за сутки 6 жителей. Негативная реакция центральный властей на решение местного совета об ослаблении карантина получила дальнейшее продолжение. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко ответил министру здравоохранения и главе МВД по поводу решения ослабить карантин в городе. "Меня, городского голову, и нашу семью никакими уголовными делами, возобновленными, не запугать. В том числе от высших чиновников нашей страны… в Черкассах есть много нераскрытых дел… Нужно расследовать эти дела, а не решение Черкасского исполкома. Он только восстановил справедливость, потому что, по-моему, большой строительный гипермаркет ничем не отличается от маленького магазина строительных товаров", - заявил Бондаренко. Первые случаи инфицирования на Черкащине выявлены 22 марта.

Одесская область – 296 инфицированных. Власти области сообщили о 16 новых подтвержденных случаях коронавируса за сутки. В Одессе заразились 8 жителей, среди них 2 медиков, в селе Староказачье – 5 человек, в том числе пограничник. Также зафиксированы 2 случая инфицирования в Балте и по одному в Беляевке, Нерубайском, поселке Большая Долина и селе Слободка Кодымского района, уточнил глава ОГА Максим Куцый. Первые данные о коронавирусе в области появились 24 марта.

Харьковская область – 274 инфицированных. Поданным Минздрава 25 новых заражений выявлены за сутки в регионе. 15 новых случаев обнаружены в областном центре, пять - в Харьковском и три в Лозовском районах. Кроме того, по одному жителю заболели в Чугуевском, Изюмском и Красноградском районах. За все время пандемии в области зарегистрированы 4 летальных случая от COVID-19 и 25 выздоровлений. Первые зараженные в Харькове зафиксированы 28 марта.

Запорожская область – 260 инфицированных. За сутки количество инфицированных в регионе выросло на 17 человек, из них 16 – жители областного центра. За время эпидемии в области зафиксированы 5 летальных случая от коронавируса и 25 выздоровлений. Впервые случаи инфицирования выявлены в Запорожье 25 марта.

Полтавская область – 211 инфицированных. За сутки в регионе заразились коронавирусом 8 жителей. В соответствии с решением Кабмина в области открылись 3 рынка в Лубнах, Гребенцах и Полтаве. На центральном продовольственном рынке в областном центре были обнаружены значительные нарушения. "Относительно центрального рынка в Полтаве: во-первых, он не имеет соответствующей регистрации. Во-вторых, сегодня там зафиксировано много нарушений. Поэтому мы будем принимать решение относительно его закрытия, если администрация не прислушается к замечаниям. Держим этот вопрос на контроле", - заявил глава облгосадминистрации Олег Синегубов. Впервые коронавирус обнаружен в Полтаве 27 марта.

Николаевская область – 126 инфицированных. В регионе зафиксирован третий летальный случай от коронавируса. Умерла 64-летняя женщина, госпитализированная 19 апреля с подозрением на коронавирус. Минздрав не зафиксировал новых заражений за сутки в регионе. Впервые больные COVID-19 были выявлены в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 120 инфицированных. Власти сообщают о 9 зараженных жителях региона за сутки. Коронавирус подтвержден у 7 человек в Каховке. За все время пандемии в области зафиксировано 2 летальных случая и 44 выздоровления. Первые больные выявлены в Херсоне 25 марта.

Сумская область – 103 инфицированных. Минздрав зафиксировал 1 заражение коронавирусом за сутки в области. Впервые инфицированные обнаружены в Сумах 25 марта.

Хмельницкая область – 92 инфицированных. Власти региона сообщили о 5 новых случаях заражения коронавирусом за последние 24 часа и 98 больных COVID-19 за все время пандемии. В области также зафиксированы 5 летальных случаев и 26 выздоровлений. Первые инфицированные коронавирусом в Хмельницке зарегистрированы 27 марта.

Донецкая область – 70 инфицированных. По информации Минздрава в регионе заболели коронавирусом за сутки 2 жителя. Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил, что в области завершилась обсервация освобожденных из плена. Ни у кого не подтвердился диагноз COVID-19. Все освобожденные возвращаются домой. Первые случаи заражения жителей Донецкой области зафиксированы 18 марта.

Черниговская область – 50 инфицированных. За последние 24 часа ситуация с заболеваемостью коронавирусом не изменилась. Первые больные COVID-19 зафиксированы в регионе 26 марта.

Луганская область – 35 инфицированных. За сутки Минздрав зафиксировал 2 новых заражения и одного выздоровевшего в области. Впервые болезнь была обнаружена в регионе 25 марта.