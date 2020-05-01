Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 1 мая

Украина избежала пика заражения коронавирусом и в настоящее время находится на плато пандемии. Количество инфицированных растет вместе с числом выздоровевших, прирост зараженных не превышает 10% и национальная система здравоохранения справляется с ситуацией, полагают в Минздраве. Всего инфицированы коронавирусом в стране 10406 человек, умерли от осложнений инфекции 261, выздоровели 1238.

Количество больных в Черновицкой области и Киеве многократно больше, чем в других регионах страны. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 1 мая

Черновицкая область – 1571 инфицированный. Трое медиков умерли от коронавируса в регионе за сутки. По словам руководителя департамента здравоохранения области Олега Черного, скончавшиеся врачи имели сопутствующие болезни. Всего диагноз COVID-19 поставлен 264 медицинским работникам региона. "Сейчас больше всего заболело медработников из Хотинской районной больницы и Черновицкой областной клинической больницы - 54 и 53 человека соответственно. В Черновицкой городской больнице №1 есть 21 подтвержденный случай, еще 24 медработника заболели из областного центра экстренной медицинской помощи. По другим больницам есть по 10 и меньше больных медработников", - уточнил чиновник. Около половины из подтвержденных случаев заболевания медработников произошло во время оказания медицинской помощи. Минздрав зафиксировал за сутки в регионе наибольший в стране прирост количества зараженных - 82 больных. Первый случай заражения коронавирусом в Украине выявлен в Черновцах 3 марта.

Киев – 1401 инфицированный. 60 киевлян заразились за последние сутки. Кроме того, зафиксирован один летальный случай болезни, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, доля медиков среди всех зараженных не превышает 10%. Всего в Киеве болеют коронавирусом 148 работников коммунальных медучреждений. "10% из киевлян, что заболели - именно медики. 148 медиков коммунальных медучреждений имеют подтвержденный диагноз на коронавирус", - уточнил Кличко. Первые данные о заражении в столице сообщались 16 марта.

Ивано-Франковская область – 862 инфицированных. За сутки зафиксировано 41 новое заражение жителей региона. Согласно статистике Минздрава, смертность от коронавируса в области составляет 5,8%. Накануне власти сообщали о выздоровлении нескольких десятков медработников. Впервые больные COVID-19 обнаружены в Ивано-Франковске 19 марта.

Тернопольская область – 779 инфицированных. По данным Минздрава, за последние 24 часа количество инфицированных в регионе выросло на 71 больного. В связи с ростом заболеваемости власти региона отказались возобновлять работу продовольственных рынков. Впервые коронавирус обнаружен на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 664 инфицированных. Власти области сообщили о вспышке заболевания в пансионате для престарелых. "Пансионат для лиц преклонного возраста "Любовь" в селе Зазимье Броварского района - частное домовладение где проживает 23 подопечных и 5 сотрудников. 26 апреля госпитализировали одного подопечного, экспресс-тест показал коронавирус, после чего ему сделали ПЦР-тестирование и терапию, но он умер 28 апреля", - сказал глава ОГА Василий Володин. Тесты подтвердили 13 положительных результатов у 11 подопечных и 2 сотрудников пансионата. По данным Минздрава, за сутки в регионе заразился 21 житель. Первые заболевшие коронавирусом в области обнаружены 17 марта.

Ровенская область – 637 инфицированных. По данным Минздрава, заразился в области за сутки 51 житель. По словам председателя облгосадминистрации Виталия Коваля, 7 новых инфицированных являются медицинскими работниками. Впервые коронавирус в области обнаружен в Сарненской районной больнице 27 марта.

Львовская область – 430 инфицированных. Количество летальных случаев пандемии выросло в области до 14. В больнице Львова умер 70-летний мужчина с двусторонним воспалением легких и инфарктом миокарда. Накануне получено подтверждение диагноза о его заражении коронавирусом. "Пациент находился на лечении в больнице скорой медицинской помощи, был переведен 24 апреля с восьмой городской клинической больницы. Мужчина имел двустороннюю пневмонию, инфаркт миокард", - уточнили в Львовском штабе по борьбе с коронавирусом. В селе Давыдово Пустомытовского района зафиксирована вспышка заболевания. Заразились сразу 20 жителей. Власти проводят массовое тестирование. Позднее населенный пункт был закрыт на карантин. По данным Минздрава за последние 24 часа заболели коронавирусом 25 жителей региона. Первые больные коронавирусом появились во Львове 20 марта.

Винницкая область – 417 инфицированных. За сутки в регионе количество инфицированных увеличилось на 5 человек. Первые случаи заражения выявлены в Виннице 25 марта.

Закарпатская область – 419 инфицированных. 16 жителей региона заразились коронавирусом за сутки. Впервые инфицированные в регионе обнаружены 26 марта.

Кировоградская область – 391 инфицированный. По данным Минздрава, за последние сутки заразились в области 14 жителей. Смертность от COVID-19 в регионе составляет 4.6%. Первые данные о зараженных зафиксированы в Кропивницком 29 марта.

Житомирская область – 374 инфицированных. По данным властей, 17 зараженных обнаружено за последние сутки в области. Из них в Бердичеве подтверждены 10 случаев коронавируса, в Житомире - 3, в Коростене - 3 и в Житомирском районе -1. На данный момент, наибольшее количество инфицированных находится в Житомире - 126, в Бердичеве - 73 и Коростене - 69. За все время пандемии выздоровел 21 пациент, 10 умерли. Первые больные COVID-19 зарегистрированы в Житомире 12 марта.

Днепропетровская область – 347 инфицированных. По данным властей региона, за сутки заразились коронавирусом 16 жителей области: 11 случаев подтверждены в Днепре, 3 - в Кривом Роге и по одному случаю - в Каменском и Днепровском районе. На данный момент выздоровели 17 пациентов. Первые случаи заражения зафиксированы 19 марта.

Черкасская область – 290 инфицированных. Минздрав зафиксировал 8 новых зараженных за сутки. Несмотря на рост заболевших власти региона значительно ослабили карантин с 1 мая. Кроме продовольственных рынков откроются с 1 мая магазины, рестораны с летними площадками, мастерские и пр. Впервые коронавирус на Черкащине обнаружен 22 марта.

Волынская область – 280 инфицированный. 9 случаев заражения выявлены за сутки в области. Вместе с открытием рынков с 1 мая власти снимут карантинные посты. Впервые зараженные на Волыни появились 25 марта.

Одесская область – 277 инфицированных. Минздрав сообщил о 16 заболевших за сутки. За все время пандемии вылечились от вируса трое детей и тринадцать взрослых, из которых 11 жителей Одессы. Впервые коронавирус в регионе зафиксирован 24 марта.

Харьковская область – 249 инфицированных. По данным властей региона, заразились коронавирусом за сутки 12 человек, из них 5 медиков. За все время пандемии госпитализированы 98 больных с COVID-19, из них 2 находятся в реанимации, один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В области болеют коронавирусом 65 медицинских работников. Впервые случаи инфицирования в Харькове выявлены 28 марта.

Запорожская область – 243 инфицированных. Минздрав зафиксировал 15 новых случаев заражения за сутки. Власти области накануне 1 мая приняли решение об установке КПП на дорогах, ведущих к Азовскому морю. Таким образом, в регионе хотят воспрепятствовать выезду украинцев на побережье на майские праздники. Первые случаи заражения выявлены в области 25 марта.

Полтавская область – 203 инфицированных. 15 зараженных выявлено за сутки в Полтаве. По информации Минздрава, смертность от COVID-19 в регионе составляет 3%. Первые больные коронавирусом в Полтаве обнаружены 27 марта.

Николаевская область – 126 инфицированных. Минздрав подтвердил заражение 10 жителей региона за сутки. Среди всех инфицированных 33 медицинских работника. Впервые COVID-19 обнаружили у двух пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 111 инфицированных. За сутки ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась. Первый зараженный в Херсоне выявлен 25 марта.

Сумская область – 102 инфицированных. 4 случая инфицирования выявлены в регионе за сутки. Первые зараженные коронавирусом зарегистрированы в Сумах 25 марта.

Хмельницкая область – 82 инфицированных. За сутки Минздрав выявил 1 случай заражения в регионе. Смертность от коронавируса в области зафиксирована на уровне 6,1%. Впервые больные COVID-19 в Хмельницке появились 27 марта.

Донецкая область – 68 инфицированных. 16 случаев заражения подтверждены в регионе за последние сутки. По словам главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, больше всего случаев выявлено в Мариуполе – 10, еще два - в Мангуше, два - в Краматорске, один - в Бахмуте, один - в Константиновке. Первое упоминание о коронавирусе в области появились 18 марта.

Черниговская область – 50 инфицированный. За последние 24 часа в регионе подтверждены 9 случаев заражения. Первая информация о заболевших появились в регионе 26 марта.

Луганская область – 33 инфицированных. Минздрав не зафиксировал новых случаев болезни в области за сутки. Впервые зараженные в регионе зарегистрированы 25 марта.