Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 30 апреля

Пандемия коронавируса в Украине приближается к пику. Несмотря на увеличившееся число вылечившихся, Минздрав фиксирует значительный рост числа новых заболевших COVID-19. На данный момент заражены 9866 граждан страны, умерли от осложнений инфекции 250, выздоровели 1103.

Количество заразившихся в Черновицкой области и Киеве многократно превышает остальные регионы. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 30 апреля

Черновицкая область – 1489 инфицированных. За сутки заразились 60 жителей региона, 38 из них госпитализированы. По информации властей, на данный момент в больницах области находятся 190 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 51 человек в тяжелом состоянии (в реанимациях - 42, на аппаратах искусственной вентиляции легких – 8). Среди тяжелобольных двое детей: 5-летняя девочка на аппарате ИВЛ и 16-летний школьник с тяжелой формой анемии. Первый случай коронавируса в Украине зафиксирован в Черновцах 3 марта.

Киев – 1341 инфицированный. Новые два случая заражения подтвердились в Киево-Печерской лавре, заявил мэр столицы Виталий Кличко. Информируя о ситуации в городе, Кличко сказал: "Количество киевлян у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирус увеличилось еще на 43 человека, 5 из них медики. Один случай за минувшие сутки летальный". Всего за время пандемии умерли от осложнений инфекции 24 жителя, 69 больных выздоровели. Первые случаи заражения COVID-19 выявлены в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область – 821 инфицированный. За сутки заболели коронавирусом 38 жителей региона, из них 6 – медицинские работники. По данным властей, среди всех инфицированных зафиксировано 176 зараженных медиков. 41 медицинский работник уже выздоровел и некоторые приступили к своим обязанностям. Первые больные COVID-19 появились в области 19 марта.

Тернопольская область – 708 инфицированных. В селе Потуторов Шумского района от коронавируса умер священник, тайно проводивший богослужения на дому. Мужчина был экстренно госпитализирован, но медикам не удалось его спасти, сообщил глава райгосадминистрации. За сутки заразились 44 жителя региона. Несмотря на решение правительства об открытии продовольственных рынков, из-за роста заболеваемости в области руководители торговых предприятий решили не начинать работу ранее окончания карантина 12 мая. Впервые коронавирус выявлен на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 643 инфицированных. Власти региона сообщили о вспышке болезни в селе Зазимье в общежитии для пожилых людей. Коронавирус выявили у 13 жильцов, из которых 2 заболевших уже умерли. За последние 24 часа в регионе зафиксированы 39 новых случая заражения. Первые данные о заболевших коронавирусом зарегистрированы в области 17 марта.

Ровенская область – 588 инфицированных. Глава облгосадминистрации Виталий Коваль сообщил о 29 новых случаях заражения за сутки. Среди них две медсестры и сотрудник администрации области. Первые случаи инфицирования в регионе обнаружены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Винницкая область – 412 инфицированных. За последние сутки в регионе заразились 6 жителей. На данный момент пациенты с COVID-19 зафиксированы в городе Винница - 184, в Калиновском районе - 72, в Винницком районе - 22, в Тростянецком районе - 16, в Гайсинском и Погребищенском районах - по 13, в Барском и Немировском районах - по 10, в Козятинском районе - 9, в Жмеринском районе - 8, в Литинском районе - 7, в Томашпольском районе - 6, в Липовецком, Муровано-Куриловецком, Тульчинском, Хмельницком, Ямпольском районах - по 5, в Крыжопольском, Оратовском, Тывровском, Черновицком районах - по 3, в Ильинецком, Могилев-Подольском районах - по 2, и в городе Ладыжин - 1 случай. Первые случаи болезни обнаружены в Виннице 25 марта.

Львовская область – 405 инфицированный. По данным Минздрава за последние 24 часа количество инфицированных в регионе увеличилось на 34 заболевших. Первые инфицированные подтверждены во Львове 20 марта.

Закарпатская область – 403 инфицированных. За сутки в регионе обнаружены 28 новых зараженных коронавирусом. Первый случай COVID-19 выявлен в области 26 марта.

Кировоградская область – 377 инфицированных. 21 зараженный выявлен за сутки в регионе. По информации главы облгосадимнистрации Адрея Балоня, среди заболевших 10 медицинских работников. Также в Кропивницком зарегистрировали за последние 24 часа сразу 20 выздоровевших. Первые данные об инфицированных COVID-19 зафиксированы в области 29 марта.

Житомирская область – 357 инфицированных. В регионе сообщили о смерти двух мужчин, зараженных коронавирусом. "Умер 85-летний житель с. Пески Житомирского района, диагноз которого был установлен 20 апреля. В этот же день умер от осложнений, которые возникли из-за инфицирования коронавирусом, 18-летний житель Попильнянского района. В первом случае смерть наступила от пневмонии, во втором - от кровотечения на фоне тромбоза", - уточняет облгосадминистрация. За сутки количество зараженных увеличилось на 3-х человек. Первые инфицированные в области зарегистрированы 12 марта.

Днепропетровская область – 323 инфицированных. В Кривом Роге от коронавируса умерла 56-летняя женщина, лечившаяся от онкологического заболевания. За сутки подтвердился диагноз 5 зараженных: 3 из Кривого Рога и 2 из Петропавловского района. Впервые коронавирус в Днепре зафиксирован 19 марта.

Черкасская область – 282 инфицированных. Минздрав сообщает о 6 зараженных за сутки жителях региона. За все время пандемии в области умерли от коронавируса 8 человек, вылечились 66. Первые случаи зафиксированы на Черкащине 22 марта.

Волынская область – 271 инфицированный. 11 случаев заражения обнаружены за сутки в регионе. Первая информация о заболевших коронавирусом появились в области 25 марта.

Одесская область – 261 инфицированный. За сутки в регионе заболели 13 жителей. Наибольшее количество зараженных фиксируется в Подольске – 98 случаев и Одессе – 67. Первые данные о коронавирусе в регионе зарегистрированы 24 марта.

Харьковская область – 237 инфицированных. Минздрав зафиксировал 16 новых инфицированных коронавирусом в области за сутки. По данным главы ОГА Алексея Кучера, заражены 62 медика из 16 больниц региона. Первые случаи COVID-19 выявлены в Харькове 28 марта.

Запорожская область – 228 инфицированных. За последние 24 часа Минздрав подтвердил 20 новых случаев инфицирования коронавирусом в регионе, из них 16 выявлены в Запорожье, 2 – в Запорожском районе и по одному в Васильевском и Ореховском районах. За все время пандемии в области выздоровел от коронавируса 51 житель. На данный момент госпитализированы 62 больных. Впервые зараженные зарегистрированы в области 25 марта.

Полтавская область – 188 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом 8 жителей региона. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий сообщил об инфицировании двух родственников заболевшей ранее медсестры. Первые зараженные в Полтаве выявлены 27 марта.

Николаевская область – 116 инфицированных. По данным местных СМИ, за сутки заболели коронавирусом 4 жителя региона. Из всех зараженных 32 медицинских работника. На данный момент госпитализированы 13 пациентов с диагнозом COVID-19. Впервые коронавирус обнаружен у двух пожилых женщин из села Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 111 инфицированных. В регионе зафиксирована вторая смерть от коронавируса. Скончался от инсульта больной с подтвержденным диагнозом COVID-19. По информации врачей, мужчина сутки находился в коме. Полиция региона сообщила о закрытии на карантин города Каховка, где накануне были выявлены 22 зараженных коронавирусом жителя. По данным Минздрава, в области количество инфицированных выросло за последние 24 часа на 23 пациентов. Первый больной коронавирусом зарегистрирован в Херсоне 25 марта.

Сумская область – 98 инфицированных. В регионе за сутки заболели коронавирусом 3 человека. Первый случай зарегистрирован в Глуховском районе, еще двое - в городе Конотоп. Первые больные COVID-19 в Сумах обнаружены 25 марта.

Хмельницкая область – 81 инфицированный. По данным Минздрава, 9 жителей региона заразились за сутки. Мэр города Нетишин Александр Супрунюк обратился в правоохранительные органы с просьбой принять меры к священникам московского патриархата, игнорировавших карантинные ограничения в городе. По его словам, в результате таких действий коронавирусом заболели сотрудники Хмельницкой АЭС. Первая информация о COVID-19 в Хмельницке появилась 27 марта.

Донецкая область – 52 инфицированных. По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью в области за сутки не изменилась. На оккупированный территории заявили, что у одного из переданных украинскими военными пленных обнаружен коронавирус. Впервые случаи заражения зарегистрированы в регионе 18 марта.

Черниговская область – 41 инфицированный. За последние 24 часа в области обнаружены 2 случая заражения коронавирусом. Первые больные COVID-19 появились в регионе 26 марта.

Луганская область – 33 инфицированных. Один случай инфицирования зафиксирован в регионе за сутки. Первые зараженные в области зарегистрированы 25 марта.