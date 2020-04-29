Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 29 апреля

Коронавирус продолжает распространяться в Украине. Минздрав зафиксировал рост количества зараженных и скончавшихся от осложнений болезни. На данный момент инфицированы коронавирусом в стране 9410 человек, выздоровели 992, умерли 239.

Численность больных COVID-19 в Черновицкой области и Киеве значительно превышает остальные регионы. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 29 апреля

Черновицкая область – 1429 инфицированных. В области заразились коронавирусом за сутки 54 жителя. Как информирует облгосадминистрация, среди зараженных 51 больной в тяжелом состоянии: 42 находятся в реанимации, 8 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Среди тяжелых - 2 детей. Впервые коронавирус в Украине был обнаружен в этой области 3 марта.

Киев – 1297 инфицированных. За сутки количество зараженных в столице увеличилось вдвое до 78 человек. По словам мэра города Виталия Кличко, госпитализированы 22 больных. 43% заразившихся киевлян - в возрасте 30-49 лет. Впервые инфицирование COVID-19 подтверждено в Киеве 16 марта.

Ивано-Франковская область – 783 инфицированных. Минздрав зафиксировал 22 новых случая заражения в регионе за сутки. Первые заболевшие коронавирусом в области обнаружены 19 марта.

Тернопольская область – 664 инфицированных. 42 жителя региона заразились за сутки. В областном центре полностью приостановлена работа ресторанов Mcdonald's, оштрафован за нарушения карантина строительный гипермаркет "Эпицентр". Первые случаи инфицирования COVID-19 выявлены на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 604 инфицированных. За последние 24 часа в регионе выявлены 34 новых случая болезни. При этом, тесты не подтвердили новых зараженных в двух общежитиях в селе Петропавловское и Гостомеле, где жили двое инфицированных. Впервые информация о зараженных коронавирусом в области публиковалась 17 марта.

Ровенская область – 553 инфицированных. У 31 жителя региона подтвержден диагноз COVID-19 за последние сутки. По информации обладминистрации, среди заболевших 125 медицинских сотрудников, из них 88 из Ровенской областной больницы. Село Заря, где были выявлены накануне сразу 28 зараженных, заблокировано правоохранителями. Впервые случаи заболевания были выявлены в Сарненской районной больнице 27 марта.

Винницкая область – 406 инфицированных. За сутки в области заболели коронавирусом 8 жителей. По данным облгосадминистрации, среди заразившихся 27 детей: в Виннице - 15, в Гайсине - 4, в Винницком районе - 2, в Барском, Литинском, Черновицком, Томашпольском, Тростянецком и Калиновском районах по 1 случаю. Первые случаи инфекции были подтверждены в Виннице 25 марта.

Закарпатская область – 375 инфицированных. Власти региона зафиксировали вспышку болезни в здании облгосадминистрации. В течение недели 5 сотрудников заболели коронавирусом. За сутки новых зараженных в области Минздрав не зафиксировал. Первый случай COVID-19 обнаружен в регионе 26 марта.

Львовская область – 371 инфицированный. Во Львове умер от коронавируса 74-летний мужчина с сопутствующими патологиями гипертонией и ишемической болезнью сердца. Всего в области зафиксировано 13 летальных случаев COVID-19. За последние 24 часа заразились коронавирусом 13 жителей региона. Впервые случаи болезни подтверждены во Львове 20 марта.

Кировоградская область – 356 инфицированных. 19 новых случаев заражения выявлено за сутки. По информации главы ОГА, среди новых зараженных 2 медсестры Центральной городской больницы Кропивницкого. Впервые коронавирус обнаружен в регионе 29 марта.

Житомирская область – 354 инфицированных. Минздрав зафиксировал 3 новых случая инфицирования за сутки в регионе. По данным облгосадминистрации, 5 медиков горбольницы №2 заразились коронавирусом. В целом инфицированы 74 медицинских работника области. Госпитализированы 6 больных средней тяжести. Впервые диагноз COVID-19 поставлен в Житомире 12 марта.

Днепропетровская область – 318 инфицированных. За сутки выявлены 8 новых заражений в Днепре, Каменском, Кривом Роге и Апостоловском районе. Среди новых инфицированных 5 медиков, информирует Днепропетровский облсовет. Первые данные о коронавирусе в области зафиксированы 19 марта.

Черкасская область – 276 инфицированных. Количество зараженных в регионе за сутки увеличилось на 9 человек. Первые случаи коронавируса на Черкащине зарегистрированы 22 марта.

Волынская область – 260 инфицированных. Минздрав сообщает о 6 случаях заражения за сутки. Впервые инфицированные в области появились 25 марта.

Одесская область – 248 инфицированных. Заразились коронавирусом за сутки 8 жителей региона, из них 5 из города Подольск. На данный момент в этом районном центре 98 пациентов имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Первые инфицированные в области зафиксированы 24 марта.

Харьковская область – 221 инфицированный. Сразу у 25 жителей региона выявлен коронавирус за последние сутки. Среди зараженных 6-ти месячный ребенок. За все время пандемии в области зарегистрированы 4 летальных случая. Первые заразившиеся обнаружены в области 28 марта.

Запорожская область – 208 инфицированных. За последние 24 часа подтверждены 4 новых случая заражения коронавирусом в Запорожье. Первые инфицированные зафиксированы в регионе 25 марта.

Полтавская область – 180 инфицированных. В области зафиксировали увеличение числа инфицированных на 7 больных. За время эпидемии вылечились от коронавируса 20 человек, умерли 4. Впервые коронавирус в Полтаве обнаружен 27 марта.

Николаевская область – 116 инфицированных. Минздрав информирует об 1 случае заражения в регионе за сутки. Впервые диагноз коронавирус был поставлен двум пожилым женщинам из села Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Сумская область – 95 инфицированных. Все инфицированные в селе Казацкое Конотопского района выздоровели. Ранее в этом населенном пункте болели 19 жителей, двое из которых умерли. Власти закрыли село на карантин. По информации Минздрава, за сутки ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась. Первые инфицированные в Сумах зарегистрированы 25 марта.

Херсонская область – 88 инфицированных. Минздрав не зафиксировал новые заражения в регионе. Местные власти сообщили о закрытии на карантин города Каховки, в котором выявили сразу 22 инфицированных. Первый больной коронавирусом обнаружен в области 25 марта.

Хмельницкая область – 72 инфицированных. Мэр города Нетишин сообщил о новых 6 случаях заражения коронавирусом. Все заразившиеся контактировали с инфицированной сотрудницей Хмельницкой атомной станции. Первые данные о COVID-19 в регионе зафиксированы 27 марта.

Донецкая область – 52 инфицированных. В Мариуполе делают тесты на коронавирус всем медицинским работникам, которые контактировали с 19 заболевшими. За сутки ситуация с заболеваемостью в регионе не изменилась. Первые случаи заражения обнаружены в регионе 18 марта.

Черниговская область – 39 инфицированных. Горсовет Чернигова сообщил о третьем случае заболевания в городе. Заразилась медсестра, которая брала кровь у инфицированных коронавирусом. Всего по данным Минздрава, в регионе за сутки выявлены 4 новых зараженных. Первая информация о больных COVID-19 в регионе появилась 26 марта.

Луганская область – 32 инфицированных. 3 случая заражения подтверждены в регионе за последние сутки. В оккупированном Луганске сообщили о вспышке заболевания на станции скорой помощи, где заразились 12 из 20 сотрудников. Впервые случаи инфицирования подтверждены в области 25 марта.