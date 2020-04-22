Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 22 апреля

Минздрав сообщил о росте количества больных коронавирусом в стране. За сутки новыми инфицированными стали 415 украинцев, в больницы с диагнозом COVID-19 попали 126 украинцев.

За все время пандемии зафиксировано 6125 зараженных, 161 летальный случай и 367 выздоровлений. Среди инфицированных 399 детей и 1138 медицинских работников.

Приблизилось к тысяче количество зараженных в Черновицкой области и Киеве. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 22 апреля

Черновицкая область – 988 инфицированных. 43 человека находятся в тяжелом состоянии в больницах региона, из них 30 в реанимации, 6 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Количество госпитализированных больных коронавирусом достигло 149 человек. За сутки подтверждены новые 82 случая заражения. В течение нескольких дней от коронавируса скончались два молодых парня из одной семьи. "У нас есть два брата, которые умерли от коронавируса, старший пробыл на инвазионной вентиляции легких более 10 дней. Еще сегодня в реанимации находится отец и бабушка ребят. В Иживцах двух братьев хоронят сегодня", - сообщил глава Чудейской объединенной территориальной общины Анатолий Пицул. Впервые в Украине больные коронавирусом были выявлены в этой области 3 марта.

Киев – 892 инфицированных. За сутки в столице скончались от коронавируса 2 человека. "Количество киевлян, у которых лабораторно подтвердилось заболевание коронавирусом, за сутки увеличилось на 42 человека", - проинформировал мэр столицы Виталий Кличко. Все монахи Киево-Печерской лавры находятся под контролем медиков, на неделе планируется очередная дезинфекция помещений. Первые зараженные в Киеве зафиксированы 16 марта.

Ивано-Франковская область – 556 инфицированных. В Ивано-Франковске во время пасхальных праздников умерли 5 человек. Двое погибших с подтвержденным диагнозом COVID-19, у троих подозревался. "Более 500 зараженных коронавирусом на Прикарпатье. Мы в тройке лидеров по количеству больных. Городские заведения практически, переполнены. 15 пациентов в городских больницах - в тяжелом состоянии", - уточнил мэр Руслан Марцинкив. За сутки заразились коронавирусом 44 жителя региона, среди них 6 священников. Первые инфицированные выявлены в области 19 марта.

Тернопольская область – 435 инфицированных. В Тернопольской городской больнице от коронавируса умерла 44-летняя женщина из Почаева. "В больнице она находилась всего 2 часа. За это время нам удалось подсоединиться к вене, перевести больного на аппарат искусственной вентиляции легких, но все меры не дали желаемого результата", - рассказал детали главврач скорой помощи региона. Минздрав зафиксировал за сутки 21 нового зараженного в области. Первые инфицированные зарегистрированы на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 356 инфицированных. По информации властей, в регионе выявлены новые 23 случая заражения за сутки. Среди всех инфицированных госпитализированы 99 человек. Наибольшее количество больных в Киево-Святошинском районе – 101. В Вишневом в общежитии произошла вспышка эпидемии, заболели сразу 37 жителей, 2 умерли. В данный момент все жильцы в этом здании проходят тестирование на коронавирус. Первый диагноз COVID-19 был поставлен в области 17 марта.

Ровенская область – 341 инфицированный. По данным Минздрава, ситуация в области с заболеваемостью коронавирусом за сутки не изменилась. Первые случаи заражения в регионе выявлены 27 марта в Сарненской районной больнице.

Винницкая область – 338 инфицированных. За сутки заразились в регионе 8 человек. По данным Минздрава, среди всех инфицированных 25 детей. Первые случаи заражения подтверждены в области 25 марта.

Житомирская область – 270 инфицированных. Резкий рост заболевших коронавирусом выявлен в регионе. Власти области сообщили о 44 новых случаях заражения за сутки. "Наибольшее количество заражений наблюдается в Житомире - 77 человек, в Коростене - 64, и в Бердичеве - 46", - уточнил глава облгосадминистрации Виталий Бунечко. Кроме того, он сообщил о еще одном летальном случае, в больнице умер 83-летний мужчина из Черняховского района. Первые подтвержденные случаи коронавируса зарегистрированы в области 12 марта.

Львовская область – 256 инфицированных. В регионе госпитализированы 100 больных коронавирусом, из них 14 находятся в тяжелом состоянии. За сутки выявлены 3 подтвержденных случая заражения. Впервые об инфекции в области стало известно 20 марта.

Кировоградская область – 247 инфицированных. За сутки в регионе выявлен один случай нового заражения коронавирусом. Первые инфицированные в Кропивницком зарегистрированы 29 марта.

Закарпатская область – 205 инфицированных. По информации Минздрава, подтверждены новые случаи заражения 9 жителей региона за сутки. Первые случаи COVID-19 выявлены в области 26 марта.

Черкасская область – 186 инфицированных. 21 житель заразился коронавирусом за сутки. Первые инфицированные на Черкащине появились 22 марта.

Волынская область – 174 инфицированных. Минздрав зафиксировал 16 новых заразившихся в регионе за сутки. Первый диагноз COVID-19 был поставлен на Волыни 25 марта.

Одесская область – 146 инфицированных. В городе Подольск из-за вспышки коронавируса закрыта на карантин районная больница. "Учитывая то, что в Подольске наибольшее количество больных среди медработников, областной комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об усилении карантинных противоэпидемических мер в городе и районе. Подольская городская больница закрывается на двухнедельный карантин. Все медработники и пациенты в обязательном порядке пройдут ПЦР-тестирование", - проинформировал глава ОГА Максим Куцый. Позднее власти сообщили о полном закрытии районного центра на карантин. В Одессе зафиксированы 43 случая инфицирования, в Подольске - 37, в Беляевском районе с городом Теплодар – 27. Минздрав сообщил о 6 новых случаях инфицирования в регионе за сутки. Впервые инфекция обнаружена в Одессе 24 марта.

Запорожская область – 137 инфицированных. За сутки заболели COVID-19 3 жителя региона. Впервые случаи заражения в Запорожье зарегистрированы 25 марта.

Днепропетровская область – 131 инфицированный. Областной совет региона уточнил ситуацию с новыми зараженными за сутки. "Получено 9 новых подтвержденных случаев: Кривой Рог - 4, г. Никополь - 3, Широковский район - 1, Днепр - 1", - говорится в сообщении облсовета. Первые заразившиеся в области зарегистрированы 19 марта.

Полтавская область – 101 инфицированный. За сутки заразились коронавирусом 38 жителей региона, больше всего в Кременчуге. Треть заразившихся в регионе – медики, 34 пациента. Первые инфицированные COVID-19 в Полтаве зарегистрированы 27 марта.

Сумская область – 84 инфицированных. Заразился коронавирусом в регионе за сутки один человек. Первые больные COVID-19 зафиксированы в Сумах 25 марта.

Николаевская область – 83 инфицированных. Количество зараженных в регионе за сутки удвоилось. Власти сообщили о 42 новых подтвержденных случаях коронавируса. Из всех инфицированных жителями Вознесенска и Вознесенского района – 33 человека, Домановского района - 28, Николаева - 9, Первомайска - 6, Арбузинского района -4. Также обнаружены заразившиеся в Южноукраинске, Казанковском и Врадиевском районах. Первой жертвой пандемии в области стала 83-летняя женщина из села Вороновка Вознесенского района, именно ее диагноз COVID-19 стал первой информацией о коронавирусе в области 11 апреля.

Харьковская область – 77 инфицированных. По информации Минздрава, в регионе подтверждены 4 новых случая заражения за сутки. Первые инфицированные в области зарегистрированы 28 марта.

Херсонская область – 70 инфицированных. За сутки заболели коронавирусом 7 жителей области. Первые зараженные подтверждены в Херсоне 25 марта.

Хмельницкая область – 55 инфицированных. Власти подтвердили 6 новых случаев заражения в регионе за сутки. 5 инфицированных выявлены в Головчинецком монастыре. "На данный момент в этом монастыре есть пять больных лиц, из них три монахини, один священник и послушник - именно из Головчинецкого монастыря. На стационарном лечении находится две монахини в Хмельницкой городской инфекционной больнице, три человека находятся на амбулаторном лечении по месту жительства", - уточнил глава ОГА Дмитрий Габинет. Впервые коронавирус в области обнаружен 27 марта.

Луганская область – 25 инфицированных. Заразился за сутки один житель области. Впервые инфицированные коронавирусом в регионе зафиксированы 25 марта.

Донецкая область – 16 инфицированных. Новых зараженных за сутки не выявлено. Власти региона проинформировали о ситуации в Святогорской лавре после зафиксированного массового скопления людей на Пасху. "Было до 350 человек. Это внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий, проживающих на территории лавры, а также прихожане. Полиция соответствующим образом отреагировала", - проинформировал глава ОГА Павел Кириленко. Первые инфицированные выявлены в области 18 марта.

Черниговская область – 13 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки в регионе заразился один житель. Также сообщалось, что в здании Черниговского районного суда проводится полная дезинфекция, после того как у одного из подсудимых обнаружился коронавирус. Первый зараженный COVID-19 зарегистрирован в Чернигове 26 марта.