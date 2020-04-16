Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 16 апреля

Коронавирус стремительно распространяется по стране. По данным Минздрава, за 24 часа заразились 392 украинца, скончались от осложнений инфекции 10 человек. На данный момент в стране 3764 инфицированных, зарегистрировано 108 летальных случаев, 143 пациента выздоровели.

Наибольшее количество больных обнаружено в Киеве, а также в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 16 апреля

Киев – 612 инфицированных (11 летальных). В столице подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом за сутки. Среди заболевших 26 женщин, 29 мужчин и 6 детей, уточнил мэр Виталий Кличко. "Один случай - летальный. Всего в Киеве уже 612 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В больницы столицы госпитализировали 28 пациентов. Другие лечатся на самоизоляции, под контролем медиков", - уточнил Кличко. Один инфицированный выявлен в Киево-Печерской лавре и трое в Ионинском монастыре. Также передается о новом заразившемся нардепе. О положительном тесте на коронавирус сообщил в Facebook олигарх Вадим Новинский. Первый подтвержденный случай инфекции в Киеве зарегистрирован 16 марта.

Черновицкая область – 589 инфицированных (7 летальных). За сутки в области заболели коронавирусом 43 человека. Об одном случае инфицирования в СИЗО сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Коронавирус подтвердился у задержанной, которая содержалась в одиночной камере изолятора. "В ИВС женщина находилась сама, к камерным помещениям СИЗО арестованная не была допущена. Все медицинские работники мест несвободы, врачи, проводившие обследование женщины и сотрудники полиции, которые имели контакт с арестованной, были 14 дней в самоизоляции. После чего прошли проверку на наличие заболевания - ни у одного из них COVID-19 не обнаружено. Председатель Шевченковского районного суда Черновцов и его помощник, участвовавшие в судебном заседании также находились на самоизоляции 14 дней", - написала омбудсмен в Facebook. Первый инфицированный коронавирусом в Украине был обнаружен в этой области 3 марта.

Ивано-Франковская область – 356 инфицированных (9 летальных). В роддоме города Калуш произошла вспышка заболевания. Тесты на коронавирус подтвердили заражение сразу 14 медицинских работников. По информации облгосадминистрации, инфицированы 10 медицинских сестер, анестезиолог и три акушера-гинеколога. Учреждение закрыто на карантин. По данным Минздрава, за сутки в регионе выявлены 24 новых зараженных. Впервые COVID-19 зафиксирован в области 19 марта.

Тернопольская область – 287 инфицированных (3 летальных). За последние 24 часа в области подтверждены 7 новых случаев заболевания. Власти региона ввели дополнительные карантинные ограничения. Запрещены массовые посещения кладбищ и поминальных служб, продажа весового мороженого и напитков на разлив в торговой сети, приостановлена работа пунктов приема вторичного сырья, а также уличных автоматов самообслуживания, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков. Первые случаи заражения были зафиксированы на Тернопольщине 19 марта.

Винницкая область – 241 инфицированных. За сутки в области заболели коронавирусом 41 человек. По данным властей, выздоровели за все время пандемии 12 пациентов. Первые случаи инфекции зарегистрированы в регионе 25 марта.

Киевская область – 230 инфицированных (6 летальных). В области зафиксированы 6 новых заражений за сутки. В Минздраве сообщили о проблеме с массовым тестированием в регионе. "В ближайшее время планируем командировку в область, потому что эти проблемы надо решить. Мы видим, что срабатывает человеческий фактор или определенное отсутствие организации", - заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко. Первые заразившиеся в регионе обнаружены 17 марта.

Кировоградская область – 192 инфицированных (7 летальных). За последние 24 часа в области зафиксированы 48 новых заражений. Первые диагнозы с COVID-19 были поставлены в регионе 29 марта.

Ровенская область – 184 инфицированных (7 летальных). По данным властей региона, за сутки подтверждены 18 новых случаев заражения. 11 инфицированных зафиксировано в Ровно, четыре случая - в Радивиловском районе и по одному случаю в Ровенском районе (с. Городок), г. Здолбунов, с. Тишиця Березновского района. Среди всех подтвержденных случаев заражения 44 относятся к медицинским работникам. Первые 9 зараженных выявлены в области 27 марта в Сарненской районной больнице.

Львовская область – 152 инфицированных (6 летальных). В области за сутки заразились 16 человек. По информации горсовета, из 152 больных госпитализированы 89 человек, в реанимации - 7, на аппарате ИВЛ - 3. За все время пандемии выздоровели 6 пациентов. Первые зараженные COVID-19 во Львове зафиксированы 20 марта.

Житомирская область – 130 инфицированных (4 летальных). В Бердичевской горбольнице от коронавируса умерла 75-летняя женщина. По информации местных властей, пенсионерка болела сахарным диабетом. За последние сутки Минздрав зафиксировал 18 новых заражений в регионе. Одна из зараженных, 26-летняя девушка приехала из Москвы, проинформировали в облгосадминистрации. Первые случаи COVID-19 зарегистрированы в регионе 12 марта.

Закарпатская область – 110 инфицированных (2 летальных). 11 новых заболевших подтверждены в области за сутки, из них трое заразились в Ужгороде. По информации горсовета, двое новых инфицированных – медики, работавшие в семейной амбулатории. Кроме того, в области зафиксирован первый случай заражения в Госпогранслужбе. Военный с температурой был госпитализирован несколько дней назад. На данный момент в областном центре находятся 27 инфицированных COVID-19, девять больных госпитализированы, один выздоровел. Первый случай коронавируса в регионе подтвердился 26 марта.

Черкасская область – 105 инфицированных (1 летальный). По данным Минздрава, ситуация с заболеваемостью в регионе за сутки не изменилась. Первый случай заражения на Черкащине подтвержден 22 марта.

Волынская область – 100 инфицированных (2 летальных). 20 новых заболевших выявили в области за сутки. Первый инфицированный в регионе зарегистрирован 25 марта.

Запорожская область – 99 инфицированных (2 летальных). 10 инфицированных выявлены за сутки в регионе. Власти определили карантинные зоны и закрывают на выходные четыре города: Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Энергодар. Впервые заболевшие коронавирусом зафиксированы в Запорожье 25 марта.

Сумская область – 77 инфицированных (3 летальных). Три новых зараженных зафиксированы в регионе за сутки. За весь период карантина вылечились от болезни 2 пациента. Первая информация об инфицированных появилась 25 марта.

Днепропетровская область – 74 инфицированных (1 летальный). В Днепре скончался больной коронавирусом 65-летний мужчина после проведенной операции. Мужчина был госпитализирован 12 апреля. Хирургическое вмешательство проводилось по согласию с пациентом. По данным Минздрава, в области за сутки заразились коронавирусом 3 человека. Первые зараженные в регионе зарегистрированы 19 марта.

Одесская область - 70 инфицированных. По данным Минздрава, за сутки в области заболел коронавирусом один человек. Первые данные о заражениях в Одессе подтвердились 24 марта.

Херсонская область – 41 инфицированных (1 летальный). За последние сутки в селе Левые Солонцы Олешковского района были выявлены 7 новых заражений в двух семьях. Власти закрыли населенный пункт на въезд и выезд. "С 06:00 до 08:00 в населенном пункте были перекрыты все полевые дороги. Оставили только один выезд на автодорогу Р-57, где установлен карантинный пост. Патрульная полиция и ГСЧС проводят температурный скрининг всем, кто заезжает в Левые Солонцы. В населенном пункте ГСЧС уже начала санитарную обработку", - сообщили в облгосадминистрации. Первые зараженные коронавирусом в Херсоне обнаружены 25 марта.

Хмельницкая область – 34 инфицированных. 12 человек заразились COVID-19 в области за последние 24 часа. Впервые инфицированные зафиксированы в регионе 27 марта.

Полтавская область – 27 инфицированных (1 летальный). В Кременчуге от коронавируса скончался 84-летний мужчина. По данным мэра города Виталия Малецкого, пенсионер заболел 3 апреля, но к врачам обратился только через 10 дней. Эта смерть стала первым летальным случаем в области. За сутки в регионе заболел один человек. Первый зараженный COVID-19 в Полтаве зарегистрирован 27 марта.

Харьковская область – 25 инфицированных (1 летальный). Власти региона сообщили о первом летальном случае. В селе Высокополье Валковского района от коронавируса умерла 71-летняя женщина, продававшая в местной церкви свечи. "Людей, которые контактировали с умершей, может быть очень много и власти пытаются установить всех лиц, которые могли иметь контакт с покойной. У таких людей возьмут образцы для проведения тестов на коронавирус", - проинформировал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. За последние сутки в регионе заразились 9 человек, среди них военнослужащий Харьковской бригады оперативного назначения Нацгвардии. Впервые коронавирус в области зафиксирован 28 марта.

Николаевская область – 22 инфицированных. Первый случай заболевания обнаружен в городе Николаев. По информации облгосадминистрации, всего в области подтверждены 22 случая заражения, 18 из них в Вознесенском районе. Первые две инфицированные пожилые женщины были зарегистрированы 11 апреля в селе Вороновка Вознесенского района.

Донецкая область - 12 инфицированных (1 летальный). За минувшие сутки ситуация с заболеваемостью не изменилась. Первые случаи заражения зафиксированы в области 18 марта. На оккупированной территории СМИ сообщали о 13 зараженных.

Черниговская область – 10 инфицированных (1 летальный). По данным Минздрава, за сутки новых инфицированных в регионе не выявлено. Первые заболевшие коронавирусом в области зарегистрированы 26 марта.

Луганская область - 4 инфицированных. За сутки подтвержден один новый случай заражения. Впервые инфицированные COVID-19 зарегистрированы в Луганске 25 марта. По данным СМИ, на оккупированной территории выявлено 7 больных украинцев.