Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 8 апреля

По состоянию на 8 апреля количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 1462 человека. За минувшие сутки диагноз подтвердился в 143 новых случаях, в том числе скончалось 45 человек. Выздоровело за последний день 28 пациентов. Больше всего заболевших насчитывается в столице Украины, а также Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской областях. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 8 апреля

Киев - 253 инфицированных (4 летальных). Первое заболевание COVID-19 в столице было подтверждено 16 марта. По сообщению мэра, за последние сутки выявлено 12 новых случаев заражения: 3 женщины от 34 до 41 года, 2 трехлетние девочки, 5 мужчин от 31 до 67 лет и 2 мальчика – 6 и 15 лет. Общее число заболевших составило 279 человек. В Александровской больнице скончался 1 человек.

Черновицкая область - 247 инфицированных (5 летальных). 3 марта в регионе было подтверждено первое заражение COVID-19, которое также стало первым во всей Украине. На сегодняшний день сообщается о 5 пациентах, которые находятся в реанимации в тяжелом состоянии, а также о 16-ти выздоровевших от коронавируса пациентах в области, среди которых – трое детей.

Тернопольская область - 168 инфицированных (3 летальных). Первое инфицирование коронавирусом здесь подтвердилось 20 марта. На сегодняшний день в области от COVID-19 скончался мужчина 57 лет из города Залещики. Также сообщается о четверых выздоровевших детях.

Ивано-Франковская область - 160 инфицированных (9 летальных). Первый случай заражения COVID-19 подтвердился 19 марта. 7 апреля стало известно о смерти работницы воинской части, которая заболела 20 марта и была госпитализирована через неделю. Однако тест на короанавирус ей сделали только в день смерти.

Киевская область - 97 инфицированных (5 летальных). Впервые заражение коронавирусом было подтверждено 17 марта. По сообщению ОГА, сегодня очередной случай инфицирования был обнаружен в Броварах у мужчины 1960 г.р.

Винницкая область - 77 инфицированных. Впервые инфицирование COVID-19 подтверждено 25 марта. Наибольшее число заболевших – в Виннице. По сообщению ОГА, на сегодня болеет 7 детей, один из которых из-за ухудшения состояния здоровья был подключен к аппарату ИВЛ.

Черкасская область - 62 инфицированных (1 летальный). Первый случай заболевания на Черкащине был зафиксирован 22 марта. По сообщению ОГА, двое пациентов, которые считались сбежавшими из больницы, на самом деле отпущены на самоизоляцию домой, под наблюдение врача.

Кировоградская область - 53 инфицированных (1 летальный). Первый случай заражения коронавирусом в области зафиксирован 29 марта. За последние сутки число инфицирования резко возросло. По сообщению местной ОГА, среди заболевших коронавирусом – 21 медик, 18 из которых – работники областного госпиталя, а 3 – областной больницы.

Сумская область - 51 инфицированных (2 летальных). Первый случай заражения в регионе был зафиксирован 25 марта. По сообщению ОГА, сегодня выздоровела женщина, которая первой заразилась на Сумщине.

Запорожская область - 41 инфицированный. Первые 5 случаев заражения подтвердились в области 25 марта. По информации отдела коммуникации полиции, на сегодняшний день коронавирус выявлен у директора рынка, работавшего во время карантина. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ровненская область - 40 инфицированных (5 летальных). Одновременно 9 первых случаев подтверждения COVID-19 получили 27 марта в Сарненском районе. По информации ОГА, в Ровно сегодня умерла первая пациентка – это 51-летняя сотрудница детской библиотеки.

Закарпатская область - 38 инфицированных (2 летальных). Впервые инфицирование получило подтверждение 26 марта. По сообщению ОГА, в Ужгороде коронавирусом заразились два медика пульмонологического отделения Ужгородской городской больницы, а в области скончались два человека.

Волынская область - 34 инфицированных (2 летальных). Первый случай COVID-19 подтвердился 25 марта. По сообщению областного центра общественного здоровья, на сегодня в области насчитывается 34 инфицированных коронавирусом людей, 20 из которых – медицинские работники. Два медика из экипажа скорой помощи умерли.

Одесская область - 30 инфицированных. Впервые COVID-19 был подтвержден 24 марта. За последние сутки в Одессе выявлено три новых случая заражения.

Львовская область - 29 инфицированных. Первое заражение было подтверждено 20 марта. По сообщению ОГА, в области планируется усиление карантинных мер, установление 14 постов на границах въезда и выезда.

Днепропетровская область - 15 инфицированных. Первое инфицирование COVID-19 в области произошло 19 марта. По сообщению горсовета, за сегодняшний день число инфицированных увеличилось до 26 человек. Вспышка коронавируса зафиксирована в Первомайске.

Херсонская область - 13 инфицированных (1 летальный). Первое инфицирование в области подтверждено 25 марта. По сообщению местной ОГА, в области подтверждено 15 случаев COVID-19. За последние сутки заразились две медработницы из Голопристанского и Олешковского районов после контакта с больными.

Полтавская область - 12 инфицированных. Впервые коронавирус был зафиксирован 27 марта. По сообщению ОГА, на сегодня в Кременчуге лабораторно подтвердились 4 новых случая COVID-19 – у трех женщин и одного мужчины.

Житомирская область - 11 инфицированных (2 летальных). За последние сутки ситуация в области не изменилась. Первое подтверждение коронавируса было получено 12 марта.

Хмельницкая область - 10 инфицированных. Также стабильная ситуация наблюдается в этом регионе. Первый случай появления коронавируса зафиксирован 27 марта.

Донецкая область - 10 инфицированных (1 летальный). Первый случай инфицирования в регионе был зафиксирован 18 марта. По состоянию на 7 апреля появились два новых случая заражения, один человек в Бахмуте выздоровел.

Черниговская область - 7 инфицированных (1 летальный). Первое подтверждение заражения коронавирусом было получено 26 марта. В связи со смертью жителя Борзнянского района село Памятное признано очагом инфекции, и здесь властями усилены меры безопасности.

Луганская область - 3 инфицированных. Число инфицированных в регионе на сегодняшний день не изменилось. Подтверждение первого инфицирования COVID-19 было получено 25 марта.

Харьковская область - 1 инфицированный. Также без изменений остается ситуация на Харьковщине. Первый случай COVID-19 здесь подтвержден 28 марта.

Николаевская область – инфицированных нет. По сообщению местной ОГА, с подозрением на коронавирус были госпитализированы 9 человек. Однако ни один тест на COVID-19 не дал положительного результата.