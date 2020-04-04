Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 4 апреля

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось почти на 200 человек. Всего по официальным данным на 4 апреля в стране насчитывается 1072 больных. Количество смертей из-за COVID-19 выросло до 27. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 4 апреля

Киев - 180 инфицированных (3 летальных случая). В столице больше всего зараженных коронавирусом и уже 3 смерти из-за COVID-19. Первый случай коронавируса здесь был зарегистрирован 16 марта. За сутки подтвердили 28 новых случаев заболевания. В частности, заражен ребенок в возрасте 1 год. В Киеве начали работать мобильные бригады врачей, которые тестируют граждан на коронавирус дома.

Черновицкая область - 171 инфицированный (5 летальных). Этот регион занимает вторую позицию по количеству зараженных коронавирусом в Украине. Именно в Черновцах сообщили о первом случае COVID-10 по все стране. В медицинских заведениях Черновицкой области находится 101 пациент, у 48 из них подтвержден коронавирус, у других его подозревают.

Тернопольская область - 114 инфицированных (2 летальный случай). Не смотря на то, что в этой области первый случай COVID-19 зафиксировали в середине марта, эта область занимает третью позицию по количеству зараженных. Первая смерть зафиксирована 25 марта. Также инфекция подтвердилась у мэра города Монастыриска Андрея Стара. 3 марта в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19, скончалась 57-летняя женщина с Козова.

Ивано-Франковская область - 74 инфицированных (5 летальных случая). Первый случай инфицирования в регионе зафиксирован 19 марта у женщины, которая позже умерла. Еще одна женщина умерла после родов, но родила она здорового ребенка. Также скончалась 60-летняя женщина и еще одна роженица с подозрением на коронавирус.

Киевская область - 70 инфицированных (3 летальных случая). Первое заражение COVID-19 в Киевской области подтвердили 17 марта. Более половины больных лечится дома, еще 308 человек находятся с подозрением на коронавирус. 4 случаи COVID-19 выявлено у детей. 29 марта умерли двое людей.

Черкасская область - 55 инфицированных. В Черкасской области о первом случае коронавируса сообщили 22 марта. Много зараженных в городе Камянка.

Винницкая область - 61 инфицированный. Первое подтверждение COVID-19 зафиксировано 25 марта. 27 марта в Виннице заболели 5 медиков. Среди зараженных также 6 детей. 2 апреля в Виннице от коронавирусной инфекции выздоровел первый пациент. Еще подозревают коронавирус у 61 человека.

Сумская область - 26 инфицированных (3 летальных случая). Впервые инфекция была обнаружена 25 марта у 78-летней женщины, которая умерла в тот же день. По данным ОГА, в области насчитывается 6 семей, которые болеют коронавирусной инфекцией.

Запорожская область - 28 инфицированных. О первых 5 случаях COVID-19 в области сообщили 25 марта. Выздоровела одна пациентка. За последние сутки заболело еще 6 человек, все они находятся в изоляции. За сутки заразились 6 человек. В частности, г. Запорожье - 12, г. Бердянск - 1, г. Мелитополь - 13, Мелитопольский р-н - 2.

Ровенская область - 25 инфицированных (3 летальных случая). Инфицирование COVID-19 первый раз было зафиксировано 27 марта у 9 жителей села Тынное, где позже скончались три человека. Две женщины, которым был установлен диагноз COVID-19, ждут выписку. По состоянию на 3 апреля в области проверяют 18 подозрений на коронавирус.

Закарпатская область - 24 инфицированных. Первый официально подтвержденный случай инфицирования COVID-19 зафиксирован 26 марта у 69-летней жительницы Мукачева. За сутки сообщили о 22 новых случаях заражения коронавирусом.

Одесская область - 22 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден в 24 марта. По сообщению ОГА, 3 апреля лабораторным центром Минздрава в Одессе подтверждены 4 новых случая COVID-19. По словам пациентов, только один из них приехал из страны ЕС.

Львовская область - 13 инфицированных. В регионе первый случай коронавируса подтвердился 20 марта. 3 апреля заразились два врачи. За сутки в области с подозрением на коронавирусную инфекцию обратилась еще 15 человек. Сейчас на лечении во Львовской областной инфекционной клинической больницы - 46 человек. На самоизоляции находятся 158 человек

Днепропетровская область - 14 инфицированных. Первое подтверждение коронавируса в области было получено 19 марта. 3 апреля вирус поборол 71-летний мужчина. В области определили 18 госпитальных баз, которые первыми будут принимать больных коронавирусом.

Волынская область - 10 инфицированных. Первый случай заражения в области подтвердился 25 марта у ребенка. Заразился директор городской клинической больницы. С подозрением на коронавирусную инфекцию в области – 18 человек.

Донецкая область - 8 инфицированных. Коронавирус в регионе первый раз был подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя. Болеют 6 мариупольцев, жительница Бахмута, и женщина из Белозерского.

Кировоградская область - 15 инфицированных. Впервые заражение было обнаружено 29 марта. За сутки количество зараженных увеличилось вдвое.

Житомирская область - 6 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай в области был официально подтвержден 12 марта у жительницы Радомышль, которая умерла на следующий день. По последним данным COVID-19 установили у женщины 1941 года в Житомире, которая поступила из Испании и у двух мужчин, 1970 и 1971 года в Коростене, которые встречали близкого человека в Борисполе. Один из зараженных в тяжелом состоянии.

Хмельницкая область - 7 инфицированных. Первый случай COVID-19 в Хмельницкой области был подтвержден 27 марта. По сообщению ОГА, контрольный PLR-тест одной больной показал отрицательный результат.

Полтавская область - 8 инфицированных. В Полтавской области коронавирус был зафиксирован неделю назад у жительницы Кременчуга. Сейчас 5 зараженных в Кременчуге, 2 - в Горишних Плавнях и 1 - в Машевке.

Херсонская область - 4 инфицированных (1 летальный случай). Первый случай заражения в области подтвердили 25 марта. Новых случаев коронавируса в области не зафиксировано. У 68-летней медсестры Олешковской районной больницы подтвердился COVID-19 после смерти.

Луганская область - 3 инфицированных. Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден 25 марта. В этой области с 28 марта действуют ограничения на въезд.

Черниговская область - 3 инфицированных. О первом случае коронавируса в этой области сообщили 26 марта. Тогда заразился житель Борзнянского района. По данным местной ОГА, 31 марта был зафиксирован третий случай заражения.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первый случай COVID-19 был подтвержден 28 марта. По сообщению ОГА, 2 апреля в Харькове с подозрением на коронавирус умер мужчина. Сейчас зафиксировано 15 подозрений на коронавирус.

Николаевская область – инфицированных нет. И это пока единственная область Украины, где инфекция официально не подтверждена. По состоянию на 2 апреля зафиксировано 10 человек с подозрением на COVID-19.