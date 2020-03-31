Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 31 марта

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось на почти 200 человек. Всего по официальным данным на 31 марта в стране насчитывается 548 больных. Также продолжает расти число смертей - на сегодня в Украине 13 умерших от COVID-19. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 31 марта

Киев - 102 инфицированных. В столице наибольшее количество зараженных коронавирусом. Первый случай COVID-19 был зарегистрирован 16 марта. За сутки заболели 20 человек. Это 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет. Больше всего зараженных в Печерском районе города. Двое киевлян выздоровели.

Черновицкая область - 75 инфицированных (2 летальных). В этой области был зафиксирован первый случай COVID-19 по всей Украине, это было 3 марта. Мэр Черновцов Алексей Каспрук заявил о первом смертельном случае от коронавируса в городе 30 марта, также умер еще один человек в области. Вместе с тем, в области шесть больных и один с подозрением на коронавирус находятся в тяжелом состоянии.

Тернопольская область - 60 инфицированных (1 летальный случай). Коронавирус в этой области впервые был зафиксирован 20 марта. Через 5 дней скончался 68-летний житель Монастыриского района. Среди зараженных 25 медиков, а в Тернополе - младенец.

Черкасская область - 50 инфицированных. В этой области COVID-19 обнаружили 22 марта. Самая большая вспышка коронавируса зафиксирована в городе Камянка. Среди зараженных здесь и медики.

Киевская область - 49 инфицированных (2 летальных случая). О первом случае заражения в области стало известно 17 марта. Тогда заразился нардеп Сергей Шахов. Почти половина зараженных в этой области лечатся дома. Больше всего зараженных, 18 человек - в Обуховском районе. В Киевской области за выходные от коронавируса скончались два человека. Вместе с тем, в Броварах есть первый человек, который оправился от коронавируса, еще один зараженный идет на поправку.

Ивано-Франковская область - 41 инфицированный (3 летальных случая). Первый случай заболевания был подтвержден 19 марта у 56-летней женщины, которая позже умерла. За последние сутки в области количество инфицированных выросло в полтора раза.

Винницкая область - 23 инфицированных. COVID-19 обнаружили в области 25 марта. Заразилась жительница Винницы. Вместе с тем, в городе заразились 5 медиков. Среди зараженных есть ребенок, который находится в тяжелом состоянии.

Запорожская область - 11 инфицированных. В этой области о первом случае заражения коронавирусом стало известно 25 марта. Также сообщается, что одна женщина выздоровела и уже выписана из больницы.

Ровенская область - 11 инфицированных (2 летальных случая). Первый случай коронавируса здесь зафиксировали 27 марта. Также инфицирование COVID-19 дало положительный ответ у женщины, которая недавно умерла. 29 марта от коронавируса умерла вторая жительница области.

Одесская область - 8 инфицированных. О том, что в области есть коронавирус, стало известно 24 марта. Среди зараженных женщина, которая вернулась из Турции, а еще одна - не выезжала из страны.

Днепропетровская область - 9 инфицированных. Впервые коронавирус был подтвержден 19 марта у супружеской пары. Последний раз COVID-19 обнаружили у жителя Кривого Рога.

Сумская область - 9 инфицированных (1 летальный случай). Коронавирус в этой области впервые зафиксировали 25 марта. Заразилась 76-летняя жительница Конотопского района. Она умерла. 30 марта сообщили о заражении еще трех человек - женщины в возрасте 59, 61 и 63 года из села Казацкое Конотопского района.

Львовская область - 6 инфицированных. О первом случае заражения в этой области стало известно 20 марта. Заразился мужчина, который вернулся из-за границы.

Житомирская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). Впервые инфицирование было зафиксировано 12 марта у жительницы Радомышль, которая вернулась из Польши, которая на следующий день умерла.

Волынская область - 2 инфицированных. О COVID-19 в этой области сообщили 25 марта.Тогда заболел 7-летний ребенок. Вместе с тем в Луцке подтвержден COVID-19 у директора городской клинической больницы, которая с 16 марта была на больничном с диагнозом пневмония.

Донецкая область - 6 инфицированных. О первом случае заражения в регионе стало известно 18 марта. Заразился житель Мариуполя, который вернулся из-за границы. Также 30 марта в этом городе сообщили, что заразились еще четыре человека - коронавирус обнаружили у двух мужчин 47 и 50 лет и двух женщин - 72 и 95 лет.

Луганская область - 2 инфицированных. Впервые вирус зафиксирован 25 марта. С 28 марта здесь действуют ограничения на въезд.

Закарпатская область - 1 инфицированный. Первый случай в области был подтвержден 26 марта у 69-летней жительницы Мукачева. 29 марта, по сообщению местной ОГА, было зафиксировано 19 новых случаев инфицирования во время церковной службы.

Черниговская область - 1 инфицированный. Первый случай заражения в области был подтвержден 26 марта у жителя Борзнянского района. Эта область входит в число тех, где наименьшее количество зараженных коронавирусом.

Хмельницкая область - 2 инфицированы. В этой области сообщили о первом заражении 27 марта. Со вчерашнего дня в области начали работать блок-посты для проверки въезжающего транспорта.

Херсонская область - 1 инфицированный. Первое инфицирование было выявлено 25 марта у жительницы Геническа. Количество зараженных не выросло.

Полтавская область - 1 инфицированный. В этом регионе первый случай коронавируса обнаружили 27 марта. Его обнаружили у 75-летней жительницы Кременчуга.

Харьковская область - 1 инфицированный. О первом инфицировании сообщили в области 28 марта. Зараженный вернулся из Франции. Новых заражений нет.

Кировоградская область - 4 инфицированых. 29 марта в области подтвердилось первое инфицирование. Среди зараженных трое - в Кропивницком и один - в Долинском районе.

Николаевская область - инфицированных нет. 28 марта официально было подтверждено первое заражение. Однако сегодня этот случай снят с учета в области и зарегистрирован в Киеве.