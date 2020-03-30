Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 30 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

От коронавируса в Украине умерли 10 человек

Количество инфицированных коронавирусом в Украине за последние сутки увеличилось на 57 человек. Всего по официальным данным на 30 марта в стране насчитывается 475 заболевших. Также продолжает расти число смертей – на сегодня в Украине 10 умерших от COVID-19. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в ОРДЛО

В интервью РБК-Украина министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о том, что боевики скрывают реальную ситуацию с коронавирусом на территории ОРДЛО. По его словам, там нет соответствующих тестов, а случаи болезни или смерти регистрируют как свиной грипп.

Статистика по областям на 30 марта

Киев - 82 инфицированных. Киев лидирует по числу заболевших людей в Украине. Первый случай COVID-19 был зарегистрирован в столице 16 марта. По сообщению мера столицы, за последние сутки заразились еще 8 человек, среди которых трое мужчин от 33 до 40, четыре женщины в возрасте от 20 до 40 лет и 11-летняя девочка. Шесть заразившихся находятся на самоизоляции. Также есть информация о двоих выздоровевших киевлянах.

Черновицкая область - 59 инфицированных (1 летальный). Первое инфицирование в регионе и в Украине произошло 3 марта. Позже этот же мужчина стал первым выздоровевшим. На сегодняшний день, по сообщению ОГА, на стационарном лечении находятся 24 больных, трое из которых в тяжелом состоянии. Еще 35 инфицированных людей лечатся в условиях самоизоляции. Сообщается, что вернувшаяся из Италии зараженная женщина, не соблюдая требования карантина, инфицировала десятки людей в четырех селах на Буковине.

Тернопольская область - 57 инфицированных (1 летальный случай). 20 марта здесь был лабораторно подтвержден первый случай COVID-19. А 25 марта умер 68-летний житель из Монастырисского района. На сегодняшний день помимо взрослых лабораторно подтвержден диагноз коронавируса у двоих детей 13 и 14 лет также из Монастырисского района. Их состояние средне-тяжелое.

Черкасская область - 46 инфицированных. Коронавирус впервые был подтвержден в регионе 22 марта. Однако за последние сутки число зараженных резко возросло и составило 43 человека. По сообщению местной ОГА, 29 марта самая большая вспышка COVID-19 зафиксирована в городе Каменка. Здесь число больных составляет 23 человека, из которых – 5 медиков.

Киевская область - 45 инфицированных. Первый инфицированный в Киевской области – это нардеп Сергей Шахов, у которого диагноз подтвердился 17 марта. По состоянию на 29 марта область насчитывает 45 заражений, из которых 27 человек лечатся дома. Больше всего зараженных, 18 человек – в Обуховском районе.

Ивано-Франковская область - 41 инфицированных (3 летальных случая). Первый случай заболевания был подтвержден 19 марта у 56-летней женщины, которая позже умерла. За последние сутки в области число инфицированных выросло в полтора раза.

Винницкая область - 22 инфицированных. Первое заражение было подтверждено 25 марта у жительницы Винницы. 27 марта в городе заразились 5 медиков. По сообщению ОГА, 29 марта количество больных составило 23 человека, в их числе оказался ребенок в тяжелом состоянии.

Запорожская область - 11 инфицированных. Первые пять случаев инфицирования были подтверждены 25 марта. Также сообщается, что одна женщина выздоровела и уже выписана из больницы.

Ровненская область - 9 инфицированных (2 летальных случая). Первые 9 случаев заражения были подтверждены 27 марта. Все инфицированные – жители села Тынное Сарненского района. Также инфицирование COVID-19 дало положительный ответ у женщины, которая недавно умерла. 29 марта от коронавируса умерла вторая жительница области.

Одесская область - 8 инфицированных. Первый случай заражения в регионе подтвержден 24 марта. За последние сутки появились еще два заболевших – женщины 32 и 68 лет, одна из которых находится в реанимации.

Днепропетровская область - 6 инфицированных. Впервые COVID-19 подтвержден 19 марта у супружеской пары. По состоянию на 28 марта один случай из Днепропетровской области перерегистрирован в Киеве.

Сумская область - 6 инфицированных (1 летальный случай). Первое инфицирование в регионе произошло 25 марта у 76-летней жительницы Конотопского района, которая в тот же день умерла. В связи с этим Сумах усилены меры безопасности. 29 марта, по сообщению ОГА, подтвержден новый случай заражения 39-летнего мужчины из Ахтырки, который вернулся из-за границы.

Львовская область - 5 инфицированных. Первый случай подтверждения инфекции зафиксирован 20 марта у мужчины, который вернулся из-за границы. За последние сутки новых заболеваний не выявлено.

Житомирская область - 5 инфицированных (1 летальный случай). Впервые инфицирование зафиксировано 12 марта у жительницы Радомышля, вернувшейся из Польши, которая на следующий день скончалась.

Волынская область - 2 инфицированных. Первый случай заражения в регионе был подтвержден 25 марта у 7-летнего ребенка. На сегодня известно, что в Луцке подтвержден COVID-19 у директора городской клинической больницы, которая с 16 марта была на больничном с диагнозом пневмония.

Донецкая область - 2 инфицированных. В регионе COVID-19 впервые подтвержден 18 марта у жителя Мариуполя, вернувшегося из-за границы.

Луганская область - 2 инфицированных. Впервые вирус зафиксирован 25 марта. С 28 марта в здесь действуют ограничения на въезд.

Закарпатская область - 1 инфицированный. Первый случай в области был подтвержден 26 марта у 69-летней жительницы Мукачево. 29 марта, по сообщению местной ОГА, было зафиксировано 19 новых случаев инфицирования. Все вновь зараженные контактировали с инфицированной женщиной во время церковной службы.

Черниговская область - 1 инфицированный. Первый случай заражения в области был подтвержден 26 марта у жителя Борзнянского района, в связи с чем местные власти приняли решение об установлении особого режима въезда и выезда в поселок.

Хмельницкая область - 1 инфицированный. Впервые инфекция в области подтверждена 27 март. В связи с этой ситуацией в Хмельницком с 30 марта начнут работать блок-посты для проверки въезжающего транспорта.

Херсонская область - 1 инфицированный. Данные по области не изменились. Первое инфицирование было обнаружено 25 марта у жительницы Геническа.

Полтавская область - 1 инфицированный. Не изменилась ситуация и на Полтавщине. 27 марта был выявлен первый случай коронавируса у 75-летней жительницы Кременчуга.

Харьковская область - 1 инфицированный. Первое и единственное инфицирование подтверждено в области 28 марта. Заболевший недавно вернулся из Франции.

Кировоградская область - 1 инфицированный. 29 марта в области подтвердилось первое инфицирование. По сообщению ОГА, число зараженных составляет 4 человека, из которых трое – в Кропивницком и один – в Долинском районе.

Николаевская область – инфицированных нет. 28 марта официально было подтверждено первое заражение. Однако сегодня этот случай снят с учета в области и зарегистрирован в Киеве. Николаевская область – единственная в стране, где нет официально подтвержденных случаев COVID-19.