Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 26 марта

Число зараженных коронавирусом в Украине превысило 140 человек. Количество летальных случаев возросло до 5, а первый инфицированных в нашей стране уже полностью здоров. Также растет список областей, в которых обнаружен COVID-19. Только за последние сутки их число увеличилось до 16. Подробнее о распространения коронавируса, а также официальная статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 26 марта

Черновицкая область - 38 инфицированных (1 летальный, 1 выздоровел). Регион лидирует по числу инфицированных людей. Именно здесь 3 марта был обнаружен первый подтвержденный случай заражения COVID-19 в Украине. На данный момент мужчина полностью выздоровел.

Как распространялся коронавирус вирус в области:

3 марта - 1 человек

12 марта - 1 человек

16 марта - 2 человека

17 марта - 6 человек

19 марта - 5 человек

20 марта - 10 человек

24 марта - 13 человек

25 марта получено сообщение от ОГА о 4 новых случаях, коронавирус был диагностирован у двух женщин и двух мужчин.

Киев - 34 инфицированных. Первых два заражения в Киеве были обнаружены 16 марта. Следующее лабораторно подтвержденное инфицирование произошло 19-го числа. А начиная с 22 марта в Киеве резко возросло число выявленных случаев заражения COVID-19 – сразу у 20 жителей столицы тесты дали положительный результат.

25 марта в столице у троих мужчин возрастом 31, 36 и 67 лет обнаружена коронавирусная инфекция. Все они вернулись из-за границы, а сейчас пребывают в Александровской больнице.

Киевская область - 24 инфицированных. Первый случай инфицирования был выявлен 17 марта у нардепа Сергея Шахова.

Второй случай COVID-19 обнаружен 18 марта, третий – 20-го числа. 22 марта выявлены очередные 3 случая заражения, 24 марта тесты на коронавирус подтвердились у 10 человек. 25 марта инфекция обнаружена еще у 7 человек.

Ивано-Франковская область - 16 инфицированных (2 летальных случая). В этом регионе первый случай инфицирования был обнаружен 19 марта у 56-летней женщины, которая позже скончалась. Второй случай COVID-19 был зафиксирован 20 марта. Следующие три случая были обнаружены 22-го числа. 25 марта подтверждение получили еще 11 случаев.

Тернопольская область - 8 инфицированных (1 летальный случай за последние сутки). Первый случай COVID-19 был выявлен в области 20 марта, второй случай – 23 марта, еще две инфекции обнаружены 24-го числа. В течение 25 марта лабораторно подтвердились 4 новых случая заражения COVID-19, а один заболевший, 68-летний мужчина, скончался 25 марта.

Запорожская область - 7 инфицированных. Сразу пять случаев заражения COVID-19 подтверждены 25 марта в Запорожской области. Четыре человека находятся в областной инфекционной больнице, один мелитополец находится на самоизоляции. Предположительно, все заболевшие заразились за границей.

Одесская область - 4 инфицированных. К первому положительному результату на COVID-19, который был зафиксирован 24 марта, в регионе 25-го числа добавилось еще три подтвержденных случая: два мужчины и одна женщина.

Днепропетровская область - 3 инфицированных. Два первых случая в регионе зафиксированы 19 марта. Коронавирус подтвердился у супружеской пары, которая вернулась из-за границы. Еще об одном случае сообщили в Днепропетровской ОГА 25 марта – инфицирован житель Кривого Рога.

Житомирская область - 2 инфицированных (1 летальный случай). На данный момент в области выявлено два случая заболевания, один из которых стал смертельным. 12 марта в Радомышле в больницу попала женщина, вернувшаяся из Польши. На следующий день она скончалась.

19 марта позитивный результат на коронавирус был получен у жителя Житомира, который недавно приехал из Австрии.

Львовская область - 2 инфицированных. Первый случай заражения был подтвержден 20 марта у львовянина, который недавно вернулся из Германии. Второй случай был зафиксирован во Львовской области 22 марта.

Черкасская область - 2 инфицированных. Положительный тест, пока единственный в этом регионе, был зарегистрирован у жителя Умани 22 марта. Позже стало известно об инфицировании его жены.

Донецкая область - 1 инфицированный. В эту область коронавирус был завезен 18 марта мариупольцем, вернувшимся из Египта.

Сумская область - 1 инфицированный (1 летальный случай). Первый в области лабораторно подтвержденный результат получен 25 марта у 76-летней жительницы с. Казацкое Конотопского района. Пациентка пребывала в реанимации, но в тот же вечер скончалась.

Винницкая область - 1 инфицированный. Один случай подтвержденного диагноза 25 марта получили в областном центре у жительницы Винницы. Пациентка находится в удовлетворительном состоянии и имеет невысокую температуру.

Волынская область - 2 инфицированных. 25 марта коронавирусная инфекция зафиксирована в области у 7-летнего ребенка. Заболевший и контактные лица находятся на самоизоляции.

Луганская область - 1 инфицированный. 25 марта появился первый инфицированный в этом регионе. Коронавирусная инфекция перешла к нему после общения с зараженным человеком. Его состояние стабильное, температура в пределах нормы.

Херсонская область - 1 инфицированный. Также первая инфицированная появилась 25 марта на Херсонщине, в г. Геническе. Женщина недавно вернулась из ОАЭ и сейчас находится в инфекционной больнице.