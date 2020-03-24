Коронавирус в Украине: исследуются еще 52 образца

Вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины проверяет на коронавирус еще 52 человека. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

Всего с начала года поступило 756 подозрений на коронавирус. Из них 620 образцов - отрицательные

Напомним, в Украине уже 84 случаев заражения коронавирусом.

Также в аэропорту "Борисполь" гражданка Украины, в которой обнаружили коронавирус, несмотря на требования врачей, хотела пройти линию паспортного контроля и покинуть пределы аэропорта.

Вместе с тем, в Минздраве заявили, что сообщения о результатах диагностирования с любых других источников, в том числе и от представителей органов местного самоуправления и т.п., до момента поступления официального подтверждения заражения коронавируса не могут быть верифицированы Минздравом Украины и ЦОЗ.

Также РБК-Украина писало, что 23 марта на внеочередном заседании Кабинет министров объявил чрезвычайную ситуацию еще в трех областях - в Донецкой, Тернопольской и Черкасской. Позже введение режима чрезвычайной ситуации одобрили во Львовськой области. Сейчас режим чрезвычайной ситуации установлен уже в 10 областях.