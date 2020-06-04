Коронавирус в Украине: эпицентр болезни переместился

Заболеваемость коронавирусом в Украине резко выросла, достигнув антирекорда. Наибольшие показатели фиксируются в ранее относительно спокойных Львовской и Житомирской областях. Власти в регионах заявили о новом эпицентре заболеваемости в Украине. Правительство объявило новый этап ослабления карантина и объяснило, что будет делать в случае осложнения эпидемиологической ситуации. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 4 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заболели коронавирусом в стране 25411 человек

скончались от осложнений болезни 747 украинцев

Львов становится новым эпицентром коронавируса в стране

в Киеве предлагают отменить итоговую аттестацию выпускников

с 5 июня начнется новый этап ослабления карантина

ВОЗ отметил стабилизацию заболеваемости в Украине

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 588 человек, умерли от осложнений инфекции 12 больных, 602 выздоровели.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине скончались 747 больных, вылечились 11040 из 25411 зараженных. По данным Минздрава, показатель летальности от COVID-19 увеличился до 3%.

Наибольшее количество новых пациентов с COVID-19 зафиксировано за сутки во Львовской (85), Житомирской (53) областях и Киеве (77). Ни одного случая болезни не обнаружено в Николаевской, Полтавской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1077 (677 выздоровели)

Волынская обл. – 986 (294 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 957 (349 выздоровели)

Донецкая обл. – 174 (109 выздоровели)

Житомирская обл. – 833 (474 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1257 (524 выздоровели)

Запорожская обл. – 469 (269 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1491 (887 выздоровели)

Киев – 3 210 ( 849 выздоровели)

Киевская обл. – 1673 (472 выздоровели)

Кировоградская обл. – 526 (409 выздоровели)

Луганская обл. – 51 (41 выздоровел)

Львовская обл. – 1915 (490 выздоровели)

Николаевская обл. – 295 (182 выздоровели)

Одесская обл. – 933 (290 выздоровели)

Полтавская обл. – 272 (253 выздоровели)

Ровенская обл. – 1905 (1019 выздоровели)

Сумская обл. – 177 (147 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1220 (958 выздоровели)

Харьковская обл. – 1166 (471 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (161 выздоровел)

Хмельницкая обл. – 497 (276 выздоровели)

Черкасская обл. - 429 (327 выздоровели)

Черновицкая обл. – 34 81 ( 1051 выздоровел)

Черниговская обл. - 238 (63 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

Львов становится новым эпицентром эпидемии коронавируса в Украине, заявил мэр города Андрей Садовой. По его словам, карантин будет ужесточен, когда заболеваемость превысит 23%. "Если уровень заболеваемости будет выше 23%, будем бить в набат. По состоянию на вчера - это 19%...Мы не можем одномоментно преодолеть этот вирус, тем более у нас еще много анализов ждут тестирования… Мы с коронавирусом будем жить как минимум до конца года, с этим нужно смириться", - заявил Садовый.

В связи с резким ростом заболеваемости коронавируса в Киеве мэр столицы Виталий Кличко предложил отменить итоговую аттестацию выпускников 11 классов, а также отменить ВНО для тех, кто не планирует поступать в вузы. "Аттестация для учеников 4 и 9 классов была отменена решением МОН. Мы предлагаем, чтобы выпускники, которые не планируют в этом году поступать в украинские вузы, не сдавали ВНО. Это касается выпускников учреждений профтехобразования", - сказал Кличко на ежедневном брифинге. По его словам, ВНО в этом году планируют сдавать 31 тыс киевлян и только 17 тысяч - выпускники.

Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил на заседании правительства, как будут действовать власти, если эпидемиологическая ситуация в регионах резко ухудшится. "В случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе признакам ослабления карантина на протяжении трех дней подряд региональная комиссия собирается внеочередно и отменяет ослабление некоторых противоэпидемических мер", - объяснил министр.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объявил о новом этапе ослабления карантина в стране. "С 5 июня мы запустим внутреннее авиасообщение, с 15 июня - заграничное авиасообщение. Также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей внутри. Конечно все правила по дистанции и дезинфекции должны выполняться", - заявил глава правительства. По решению Кабмина, ресторанам и кафе позволят обслуживать посетителей внутри заведений, если количество людей за одним столом не превышает 4-х человек и расстояние между местами составляет более 1,5 метра. Кроме того, власти снимают ограничение на самоизоляцию украинцев старше 60-лет и разрешают проведение религиозных мероприятий, если дистанция между прихожанами составляет более 1,5 м и в помещениях находятся не более 1 человека на 5 квадратных метров площади. При перевозке пассажиров в легковых автомобилях допускается присутствие 5 человек одновременно, включая водителя.

Аэропорт "Киев" возобновляет авиарейсы с 16 июня. Перелеты по Европе будут совершаться авиакомпаниями Belavia и WizzAir. А с 22 июня к ним добавится польская авиакомпания LOT. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже объявила о первом внутреннем рейсе из Киева в Одессу 5 июня.

Последствия пандемии в мире

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюг заявил, что несмотря на то, что количество еженедельных случаев заражения уменьшилось на половину в Европе по сравнению с апрелем, риск остается очень высоким. "В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь", - сказал Клюге.

Италия открыла свои границы для 26 стран членов Евросоюза и четырех стран Шенгенской зоны, Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии. Кроме того, страну без ограничений смогут посетить туристы из Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана. Украины в этом списке нет.

Министр транспорта Испании Хосе Луис Абалос заявил, что страна откроет границы для иностранных туристов до 1 июля. По его словам, сейчас разрабатываются безопасные в плане коронавируса маршруты. "Данные по распространению пандемии, с которой одновременно происходит смягчение ограничительных мер, указывают на то, что Испания может открыться для туризма 1 июля или ранее", - сказал Абалос.

Белый дом намерен с 16 июня запретить китайским авиакомпаниям летать в Соединенные Штаты из-за того, что во время пандемии Китай не прекращал рейсы. Кроме того, эти действия связаны с отказом властей КНР разрешить полеты в страну американских авиакомпаний. Администрация Дональда Трампа считает, что Пекин нарушил договоренности о полетах между странами.