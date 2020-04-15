Коронавирус в Украине: число зараженных растет

По состоянию на 15 апреля в Украине заразились коронавирусом 3764 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

По данным Центра гражданского здоровья, по состоянию на 9:00 15 апреля в Украине 3764 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, 143 пациента выздоровели. За сутки зафиксировано 392 новых случая.

Больше всего зараженных в Киеве и Черновицкой области. Вместе с тем, растет количество зараженных в Винницкой, Киевской и Днепропетровской областях.

Отметим, вчера сообщалось о 3372 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19.

Напомним, в Кременчуге (Полтавская область) от пневмонии, вызванной коронавирусной болезнью, умер 84-летний мужчина. Он болел с 3 апреля, за помощью к врачам обратился лишь 13 апреля.

Вместе с тем, в Николаевской области зафиксирован очаг коронавируса. В области зарегистрировано 14 подтвержденных случаев коронавируса, все они зарегистрированы в Вознесенском районе.

Ранее СБУ в Николаевской области выявила грубые нарушения при лабораторной проверки образцов пациентов с подозрением на коронавирус.