Коронавирус в Украине: число зараженных возросло до 156

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в Минздраве показали ситуацию в областях:

Винницкая область - 1 случай;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 2 случая;

Донецкая область - 1 случай;

Запорожская область - 7 случая;

Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;

Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случая;

- 16 (2 летальных) случая; г. Киев - 34 случая;

- 34 случая; Киевская область - 24 случая;

- 24 случая; Львовская область - 2 случая;

Луганская область - 1;

Одесская область - 4;

Тернопольская область - 15 случая (1 летальный;

- 15 случая (1 летальный; Херсонская область - 1 случай;

Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;

- 42 (1 летальный) случаи; Черкасская область - 2 случая.

Таким образом, за сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения Covid-19.

Вместе с тем, по состоянию на утро 26 марта в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, число умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 4:00 час (по киевскому времени) в четверг, 26 марта, достигла 21 тысячи 276 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - умерли 7 тыс. 503 человека. Далее с почти вдвое меньшим показателем летальности - Испания (3 тыс. 647 человек).