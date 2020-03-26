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Коронавирус в Украине: число зараженных возросло до 156

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Уже заразились коронавирусом 156 человек

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Также в Минздраве показали ситуацию в областях:

  • Винницкая область - 1 случай;
  • Волынская область - 2 случая;
  • Днепропетровская область - 2 случая;
  • Донецкая область - 1 случай;
  • Запорожская область - 7 случая;
  • Житомирская область - 2 (1 летальный) случаи;
  • Ивано-Франковская область - 16 (2 летальных) случая;
  • г. Киев - 34 случая;
  • Киевская область - 24 случая;
  • Львовская область - 2 случая;
  • Луганская область - 1;
  • Одесская область - 4;
  • Тернопольская область - 15 случая (1 летальный;
  • Херсонская область - 1 случай;
  • Черновицкая область - 42 (1 летальный) случаи;
  • Черкасская область - 2 случая.

Таким образом, за сутки было зафиксировано 43 новых случая заражения Covid-19.

Вместе с тем, по состоянию на утро 26 марта в Минздрав поступило 183 сообщения о подозрении на коронавирус. Всего с начала 2020 года поступило 1124 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, число умерших от коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 4:00 час (по киевскому времени) в четверг, 26 марта, достигла 21 тысячи 276 человек. Больше всего смертей зафиксировано в Италии - умерли 7 тыс. 503 человека. Далее с почти вдвое меньшим показателем летальности - Испания (3 тыс. 647 человек).

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