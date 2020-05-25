Коронавирус в Украине: в четырех областях не выявлено новых случаев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Динамика заболеваемости COVID-19 снижается несколько дней подряд

Карантин из-за коронавируса в Украине продолжает действовать, однако уже сегодня возобновляется работа метрополитена и детских садов. Большинство регионов страны готовы к ослаблению ограничений. Детально о борьбе с COVID-19 в Украине и мире на 25 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирусом заболело 21245 украинцев

от осложнений болезни умерло 623 пациента

с 25 мая разрешена работа метрополитена и детсадов

9 областей не соответствуют критериям адаптивного карантина

Минздрав рекомендовал лицам от 60 лет оставаться на самоизоляции

число инфицированных COVID-19 в Европе превысило 2 млн

Данные Минздрава на 25 мая

За сутки заболеваемость в Украине резко сократилась. Количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 259, а всего с начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 подтвердился у 21 245 человек.

Успешно прошли лечение 7234 украинцев (за прошедший день зарегистрировано 126 случаев выздоровления).

Вчера от осложнений болезни скончалось 6 пациентов. Общее число смертей от COVID-19 достигло 623.

Самая высокая динамика инфицирования сохраняется в Черновицкой области - 55 заболевших за сутки. Ни одного случая не зафиксировано в Луганской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.

Статистика по регионам:

Винницкая обл. - 892 (472 выздоровели)

Волынская обл. - 783 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 875 (191 выздоровел)

Донецкая обл. - 148 (61 выздоровели)

Житомирская обл. - 641 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1082 (280 выздоровели)

Запорожская обл. - 415 (226 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1281 (637 выздоровели)

Киев - 2652 (360 выздоровели)

Киевская обл. - 1437 (300 выздоровели)

Кировоградская обл. - 478 (358 выздоровели)

Луганская обл. - 43 (34 выздоровели)

Львовская обл. - 1360 (287 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (117 выздоровели)

Одесская обл. - 832 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 266 (236 выздоровели)

Ровенская обл. - 1434 (587 выздоровел)

Сумская обл. - 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1121 (791 выздоровел)

Харьковская обл. - 912 (208 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (146 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 364 (100 выздоровели)

Черкасская обл. - 391 (276 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3083 (804 выздоровели)

Черниговская обл. - 131 (47 выздоровели).

Адаптивный карантин

25 мая возобновилась работа метрополитена в Киеве и Харькове. В Днепре решение об открытии подземки должны принять в первой половине дня понедельника. Также с 25 мая Минздрав разрешил посещение детских садов.

В рамках адаптивного карантина дошкольные учебные заведения могут открыть только в тех регионах, где выполняются критерии по уровню заболеваемости, заполненности больниц и количеству тестирований. Кроме того, в Министерстве здравоохранения опубликовали перечень правил для работы детских садов в условиях карантина.

Детям будут проверять температуру в начале дня и каждые 4 часа. Совместный прием пищи и игры с тесным физическим контактом будут ограничены. Запрещено использование мягких игрушек и многоразовых полотенец. Сопровождающие ребенка должны быть в маске и передавать детей воспитателю на улице. Родительские собрания могут проводится только дистанционно.

Глава Минздрава Максим Степанов во время ежедневного брифинга напомнил о рекомендациях для пассажиров метро с 25 мая: обязательное наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции. Работники метрополитена перед сменой будут проходить термоскрининг. В вагонах и на станциях - регулярная дезинфекция.

Адаптивный карантин в Украине предполагает стратегию сдерживания эпидемии. Резкое снижение заболеваемости не происходит, поэтому даже после выхода из карантина Министерство здравоохранения не может гарантировать отмену "масочного режима" и соблюдения социального дистанцирования. Данные меры безопасности останутся обязательными на 5-м этапе ослабления ограничений и даже после его окончания.

Лицам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, несмотря на очередное смягчение карантина. Работающим пенсионерам также следует придерживаться ограничительного режима. В Минздраве отметили, что около 70% летальных случаев COVID-19 в Украине приходится на возрастную группу старше 60 лет.

Ситуация с COVID-19 в Украине

Киевская область готовится к ослаблению карантина в ближайшие дни. Критерий инцидентности в регионе на 24 мая составил 12,45 при норме 12 человек на 100 тыс. населения.

В облгосадминистрации заявили, что в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости на протяжении 3-х дней. Когда необходимый показатель будет достигнут, решение об ослаблении карантина примут незамедлительно.

Вспышка коронавируса произошла в одном из сел Закарпатья. 24 мая инфекцию выявили у 28 жителей с. Ворочево Перечинского р-на. Населенный пункт закрыли на карантин и установили контрольно-пропускной пункт на въезде.

Среди служащих ВСУ на выходных было зафиксировано 14 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона. 8 человек изолированы на территории части, в ближайшее время состоится их эвакуация в Ровенский военный госпиталь.

Пандемия коронавируса в мире

По данным ВОЗ, число инфицированных COVID-19 в Европе достигло 2 006 654, из них 173 655 человек умерло от осложнений болезни. Самая высокая заболеваемость сохраняется в России (344 481), Великобритании (254 195), Испании (235 290), Италии (229 327), Германии (178 281) и Франции (144 806).

Исследователеи Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что пандемия в США может завершиться к 11 ноября. В новом мировом эпицентре коронавируса, Бразилии, эпидемия продлится до конца года. Согласно данным ученых, в Британии вспышка инфицирования прекратится к концу сентября, а Испания преодолеет эпидемию в конце октября.

Отношения КНР и США продолжают обостряться на фоне пандемии, страны приближаются к грани новой Холодной войны. В МИД Китая заявили, что кроме коронавируса в США также распространяется и "политический вирус", который направлен на клевету и нападки на КНР.

Согласно данным Forbes, за время пандемии состояние богатейших людей мира увеличилось на 225 млдр долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг за последние 2 месяца увеличил свое состояние на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов и переместился с 7-места на 4-е место в рейтинге богатейших людей. Акции соцсети поднялись за период эпидемии на 60%.

В Австралии существенно снизилась динамика распространения COVID-19. Правительство страны заявило о возобновлении туризма в начале лета. В частности, посещение штата Виктория будет открыто с 1 июня с соблюдением противоэпидемических норм безопасности.

Авиакомпания Lufthansa в середине июня откроет сообщение в 20 направлениях из Фракнкфурта-на-Майне. Из Германии можно будет улететь на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу.

Великобритания вводит обязательный 2-недельных карантин для всех туристов с 8 июня. Все прибывающие в страну должны сообщить место, где они будут проходить самоизоляцию. За нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов.

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Автор: Анна Березина