Коронавирус в Украине: в четырех областях не выявлено новых случаев

Динамика заболеваемости COVID-19 снижается несколько дней подряд
Карантин из-за коронавируса в Украине продолжает действовать, однако уже сегодня возобновляется работа метрополитена и детских садов. Большинство регионов страны готовы к ослаблению ограничений. Детально о борьбе с COVID-19 в Украине и мире на 25 мая - в материале РБК-Украина.
Важно:
Данные Минздрава на 25 мая
За сутки заболеваемость в Украине резко сократилась. Количество случаев заражения коронавирусом увеличилось на 259, а всего с начала эпидемии в стране диагноз COVID-19 подтвердился у 21 245 человек.
Успешно прошли лечение 7234 украинцев (за прошедший день зарегистрировано 126 случаев выздоровления).
Вчера от осложнений болезни скончалось 6 пациентов. Общее число смертей от COVID-19 достигло 623.
Самая высокая динамика инфицирования сохраняется в Черновицкой области - 55 заболевших за сутки. Ни одного случая не зафиксировано в Луганской, Сумской, Херсонской и Полтавской областях.
Статистика по регионам:
Адаптивный карантин
25 мая возобновилась работа метрополитена в Киеве и Харькове. В Днепре решение об открытии подземки должны принять в первой половине дня понедельника. Также с 25 мая Минздрав разрешил посещение детских садов.
В рамках адаптивного карантина дошкольные учебные заведения могут открыть только в тех регионах, где выполняются критерии по уровню заболеваемости, заполненности больниц и количеству тестирований. Кроме того, в Министерстве здравоохранения опубликовали перечень правил для работы детских садов в условиях карантина.
Детям будут проверять температуру в начале дня и каждые 4 часа. Совместный прием пищи и игры с тесным физическим контактом будут ограничены. Запрещено использование мягких игрушек и многоразовых полотенец. Сопровождающие ребенка должны быть в маске и передавать детей воспитателю на улице. Родительские собрания могут проводится только дистанционно.
Глава Минздрава Максим Степанов во время ежедневного брифинга напомнил о рекомендациях для пассажиров метро с 25 мая: обязательное наличие средств индивидуальной защиты и соблюдение дистанции. Работники метрополитена перед сменой будут проходить термоскрининг. В вагонах и на станциях - регулярная дезинфекция.
Адаптивный карантин в Украине предполагает стратегию сдерживания эпидемии. Резкое снижение заболеваемости не происходит, поэтому даже после выхода из карантина Министерство здравоохранения не может гарантировать отмену "масочного режима" и соблюдения социального дистанцирования. Данные меры безопасности останутся обязательными на 5-м этапе ослабления ограничений и даже после его окончания.
Лицам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, несмотря на очередное смягчение карантина. Работающим пенсионерам также следует придерживаться ограничительного режима. В Минздраве отметили, что около 70% летальных случаев COVID-19 в Украине приходится на возрастную группу старше 60 лет.
Ситуация с COVID-19 в Украине
Киевская область готовится к ослаблению карантина в ближайшие дни. Критерий инцидентности в регионе на 24 мая составил 12,45 при норме 12 человек на 100 тыс. населения.
В облгосадминистрации заявили, что в регионе сохраняется тенденция к снижению заболеваемости на протяжении 3-х дней. Когда необходимый показатель будет достигнут, решение об ослаблении карантина примут незамедлительно.
Вспышка коронавируса произошла в одном из сел Закарпатья. 24 мая инфекцию выявили у 28 жителей с. Ворочево Перечинского р-на. Населенный пункт закрыли на карантин и установили контрольно-пропускной пункт на въезде.
Среди служащих ВСУ на выходных было зафиксировано 14 новых случаев коронавируса. Большинство заболевших - военные Тернопольского гарнизона. 8 человек изолированы на территории части, в ближайшее время состоится их эвакуация в Ровенский военный госпиталь.
Пандемия коронавируса в мире
По данным ВОЗ, число инфицированных COVID-19 в Европе достигло 2 006 654, из них 173 655 человек умерло от осложнений болезни. Самая высокая заболеваемость сохраняется в России (344 481), Великобритании (254 195), Испании (235 290), Италии (229 327), Германии (178 281) и Франции (144 806).
Исследователеи Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что пандемия в США может завершиться к 11 ноября. В новом мировом эпицентре коронавируса, Бразилии, эпидемия продлится до конца года. Согласно данным ученых, в Британии вспышка инфицирования прекратится к концу сентября, а Испания преодолеет эпидемию в конце октября.
Отношения КНР и США продолжают обостряться на фоне пандемии, страны приближаются к грани новой Холодной войны. В МИД Китая заявили, что кроме коронавируса в США также распространяется и "политический вирус", который направлен на клевету и нападки на КНР.
Согласно данным Forbes, за время пандемии состояние богатейших людей мира увеличилось на 225 млдр долларов. Основатель Facebook Марк Цукерберг за последние 2 месяца увеличил свое состояние на 31,4 млрд, до 86,5 млрд долларов и переместился с 7-места на 4-е место в рейтинге богатейших людей. Акции соцсети поднялись за период эпидемии на 60%.
В Австралии существенно снизилась динамика распространения COVID-19. Правительство страны заявило о возобновлении туризма в начале лета. В частности, посещение штата Виктория будет открыто с 1 июня с соблюдением противоэпидемических норм безопасности.
Авиакомпания Lufthansa в середине июня откроет сообщение в 20 направлениях из Фракнкфурта-на-Майне. Из Германии можно будет улететь на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу.
Великобритания вводит обязательный 2-недельных карантин для всех туристов с 8 июня. Все прибывающие в страну должны сообщить место, где они будут проходить самоизоляцию. За нарушение данных требований предусмотрен штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Анна Березина