Коронавирус в Украине: из больницы выписали первого выздоровевшего

В Черновцах первого выздоровевшего от коронавируса в Украине человека выписали из больницы. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает пресс-служба администрации в Facebook.

По словам Осачука, выздоровел мужчина, который также был и первым зараженным коронавирусом в Украине. Он поздравил его с выздоровлением и заявил, что мужчина уже вернулся домой.

Напомним, сегодня о выздоровлении мужчины сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Медики сделали пациенту из Черновцов повторный лабораторный анализ на коронавирус и он снова показал негативный результат. Согласно рекомендациям ВОЗ, в случае повторного отрицательного анализа пациент считается здоровым.

Отметим, первый случай заражения коронавирусом в Украине подтвердили 3 марта. Тогда же сообщалось, что мужчине стало плохо после возвращения из Италии. Кроме того, после его госпитализации на самоизоляции находилась его жена, с которой они путешествовали вместе. После того, как случай коронавируса подтвердился, жильцы их дома устроили протест с требованием госпитализировать женщину.