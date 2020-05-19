Коронавирус в Украине: в 8 областях не выявлены новые случаи заражения

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В стране резко сократилось количество новых зараженных

Ослабление карантина в связи с пандемией коронавируса происходит в Украине и мире. Власти страны готовятся к началу 2 и 3 этапов смягчения ограничений, на очереди запуск междугороднего транспорта и возобновление работы детских садов. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 19 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 18876 человек

умерли от осложнений болезни 548 украинцев

запуском общественного транспорта займутся местные власти

в Минздраве назвали требования для работы междугороднего транспорта и детсадов

ВОЗ ожидает вторую смертоносную волну коронавируса в Европе зимой

Статистика заболеваемости в Украине

В Украине третий день подряд сокращается количество заболевших за сутки. В стране за последние 24 часа подтверждены 260 случаев инфицирования, умерли от осложнений инфекции 13 украинцев, 356 выздоровели.

За все время борьбы с болезнью в Украине скончались от осложнений 548 граждан страны, выздоровели 5632 из 18876 заболевших.

Наибольшее количество заболевших за сутки зафиксировано в Киеве (38 человек). Ни одного нового случая не подтверждено в Тернопольской, Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Херсонской, Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. - 751 (405 выздоровели)

Волынская обл. - 635 (158 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 843 (104 выздоровели)

Донецкая обл. - 131 (42 выздоровели)

Житомирская обл. - 573 (185 выздоровели)

Закарпатская обл. - 911 (197 выздоровели)

Запорожская обл. - 385 (196 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1235 (524 выздоровели)

Киев - 2359 (285 выздоровели)

Киевская обл. - 1245 (212 выздоровели)

Кировоградская обл. - 445 (326 выздоровели)

Луганская обл. - 42 (23 выздоровели)

Львовская обл. - 1098 (216 выздоровели)

Николаевская обл. - 263 (98 выздоровели)

Одесская обл. - 784 (80 выздоровели)

Полтавская обл. - 264 (203 выздоровели)

Ровенская обл. - 1188 (370 выздоровели)

Сумская обл. - 164 (98 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1081 (619 выздоровели)

Харьковская обл. - 816 (163 выздоровели)

Херсонская обл. - 168 (132 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 267 (67 выздоровели)

Черкасская обл. - 376 (217 выздоровели)

Черновицкая обл. - 2742 (682 выздоровели)

Черниговская обл. -110 (31 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

Из-за недостаточного тестирования на коронавирус восстановление общественного транспорта могут отменить в 8 областях страны, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Президент Владимир Зеленский предложил местным властям самостоятельно решать вопросы общественного транспорта в рамках адаптивного карантина. "Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - сказал Зеленский.

Мэр Киева Виталий Кличко выразил надежду, что Кабмин позволит возобновить работу метро в городе с 25 мая. В настоящее время уличное движение в столице застыло в пробках и находится на грани транспортного коллапса. Также, Кличко объявил о новом этапе ослабления карантина с 22 мая. "Начнут работать: промышленные рынки, большие магазины площадью до 1000 квадратных метров, спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов", - уточнил градоначальник. Помимо этого, он обратился в Нацполицию в связи с информацией о работе некоторых ночных клубов в столице несмотря на запрет массовых мероприятий по стране.

В Минздраве озвучили требования для возобновления междугородних транспортных сообщений и работы детских садов. Среди основных моментов остаются масочный режим, постоянный температурный скрининг, антисептики на входе и дезинфекция помещений. В дошкольных учреждениях не должно быть мягких игрушек, многоразовых полотенец и ковров. На автостанциях исключается работа людей старше 60 лет, расстояние не мене 1,5 метра в очередях на кассах, количество пассажиров по числу сидячих мест в транспорте и закрытие залов ожидания.

"Вместе с общественным транспортом будет открываться и межобластное сообщение. Авиационное сообщение внутри страны - это один из этапов. Внешнее авиационное сообщение, думаю, будет связано с тем, как все будет происходить в ЕС. Европейские страны говорят о дате 15 июня, на которую они настраиваются, чтобы открыть границы внутри ЕС", - уточнил ситуацию главный государственный санврач Виктор Ляшко.

По данным Госпогранслужбы, несколько тысяч украинцев пешком вернулись на родину из Польши. Только за последние сутки их количество составило 1,8 тыс. Переход осуществляется в недавно открытом пункте "Шегини".

Украинское консульство в Венгрии возобновило прием граждан в будние дни. Как отмечают в дипучреждении, из-за отсутствия регулярных рейсов между Украиной и Венгрией выполнение консульских действий невозможно.

Последствия пандемии в мире

В Испании планируют отменить карантин и открыть границы для туристов в конце июня. Об этом заявил министр транспорта Хосе Луис Абалос. "Как только мы, испанцы, сможем поехать в другие провинции, иностранцы смогут приехать в Испанию. Надеюсь, с конца июня мы начнем туристическую деятельность", - сказал министр. В настоящее время в стране введен двухнедельный карантин для всех иностранцев.

"Европа должна готовиться ко второй смертоносной волне коронавируса зимой", - предупредил региональный директор Всемирной организации здравоохранения в Европе Ганс Клюге. По его словам, сейчас в Европе настало время для "подготовки, а не празднования". Он подчеркнул, что снижение заболеваемости коронавирусом в Великобритании, Франции и Италии не означает, что пандемия заканчивается. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус уточнил, что менее 10% населения планеты имеют антитела к COVID-19. То есть подавляющее большинство людей может в любой момент им заболеть.

На северо-востоке Китая в городах провинций Цзилинь и Ляонин произошла вспышка заболевания. На территории проживания 108 млн человек введен жесткий карантин. Пока неизвестно, что стало причиной, но предполагается что вирус мог попасть туда из России.

Из-за пандемии экономика Японии вошла в период рецессии. ВВП страны снизился на 3,4%. "В текущем квартале экономика переживала еще более глубокий спад. Япония вступила в полную рецессию", - заявил главный экономист исследовательского института Мэйдзи Ясуда Юичи Кодама. Правительство уже анонсировало пакет мер по стимулированию роста экономической активности в стране на сумму около 1 триллиона долларов. Меры предпринимаются, чтобы защитить экономику от последствий пандемии. Выделяемые средства составляют около 20% годового объема ВВП.

Apple возобновила работу 100 магазинов по всему миру. Так, в Германии и Китае открылись все магазины компании. При этом, между покупателями соблюдается социальная дистанция, все сотрудники обязаны носить защитные средства, а покупателям без масок они выдаются непосредственно в магазинах.

В Германии старт чемпионата страны по футболу вызвал необычайный интерес зрителей. По информации официального транслятора лиги Sky Germany телевизионная аудитория выросла в 2 раза. Наибольшее количество болельщиков посмотрели матч дортмундской “Боруссии” против “Шальке”. А в Шотландии досрочно закончили чемпионат в связи с пандемией. Решение поддержали все 12 клубов лиги. Места распределили в соответствии с турнирной таблицей. В итоге "Селтик" стал чемпионом в 9 раз подряд.

Автор: Андрей Павлишин