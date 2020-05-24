Коронавирус в Украине: более 7 тысяч человек выздоровело от COVID-19

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За сутки в 6 областях не выявлено новых случаев COVID-19

Распространение коронавируса в Украине замедляется несколько дней подряд. Все больше областей готовы к ослаблению карантина. В Киеве уже заработал общественный транспорт, а с понедельника откроется метро и все столичные рынки. Подробно о ситуации с COVID-19 в Украине и мире на 24 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

коронавирус выявлен у 20 986 украинцев

число летальных случаев возросло до 617

6 областей не соответствуют критериям для ослабления карантина

Минздрав разрешил открытие метро в Киеве с 25 мая

массовые мероприятия в Украине будут разрешены после 22 июня

Статистика Минздрава на 24 мая

За прошедший день диагноз COVID-19 подтвердился у 406 украинцев. Общее количество инфицированных в стране достигло 20 986.

От осложнений болезни умерло 617 человек, из них 12 новых летальных случаев. От коронавируса выздоровело 7108 пациентов (за сутки повторное тестирование дало отрицательный результат у 179 человек).

Самая высокая динамика заболеваемости наблюдается в Черновицкой, Ровенской, Львовской областях и в Киеве. При этом не зафиксировано новых случаев в 6 регионах (Луганская, Донецкая, Сумская, Херсонская, Полтавская, Николаевская области).

Данные заболеваемости COVID-19 по областям на 24 мая:

Винницкая область - 889

Волынская область - 771

Днепропетровская область - 869

Донецкая область - 143

Житомирская область - 626

Закарпатская область - 1061

Запорожская область - 410

Ивано-Франковская область - 1277

Кировоградская область - 473

Киев - 2623

Киевская область - 1419

Львовская область - 1333

Луганская область - 43

Николаевская область - 280

Одесская область - 827

Полтавская область - 266

Ровенская область - 1417

Сумская область - 166

Тернопольская область - 1115

Харьковская область - 910

Херсонская область - 177

Хмельницкая область - 346

Черновицкая область - 3028

Черкасская область - 388

Черниговская область - 129

Фото: статистика по областям (phc.org.ua)

Ослабление карантина в Украине

Только 6 регионов не соответствуют условиям Минздрава по ослаблению ограничений. К введению адаптивного карантина на данный момент не готовы Черновицкая, Ровенская, Львовская, Киевская, Закарпатская и Волынская области. На совещании у президента 23 мая подчеркнули, что в данных регионах не выполняются критерии по уровню заболеваемости, загруженности коек и охвату тестирования.

С 25 мая в Киеве откроется метрополитен, если эпидемиологическая обстановка в столице не усложниться. В Минздраве сообщили о соответствии столицы необходимым требованиям для смягчения карантина. Так, средний показатель заболеваемости составляет 11,73, при допустимом уровне инцидентности 12.

При этом, окончательное решение о возобновлении работы метрополитена будет принимать киевская городская комиссия по ТЭБ и ЧС. Пассажиры смогут воспользоваться подземкой только при наличии масок, также на входе в метро будет осуществляться проверка температуры.

В КГГА рассказали, что с понедельника в столице также откроются рынки и ярмарки, станут доступными спортплощадки.

С 1 июня разрешат работу детсадов и школ для проведения ВНО. Откроются учебные заведения высшего и профессионально-технического образования для выпускников и абитуриентов. Будет снят запрет на посещение кладбищ. Гостиницы смогут возобновить работу с 1 июня (без залов для конференций, ресторанов, бассейнов). Вопрос открытия столичных ТРЦ городская комиссия будет решать отдельно на заседании в понедельник.

Общественный городской транспорт был запущен с пятницы в регионах, которые соответствуют критериям адаптивного карантина. В Киеве наземный транспорт вышел на маршруты в обычном режиме без пропусков с 12:00 23 мая.

С 25 мая карантин ослабят в Луганской области, где сохраняется самый низкий уровень инфицирования в стране. В понедельник в регионе заработают детские сады, будут восстановлены пассажирские перевозки автомобильным транспортом по области и в международном направлении, разрешат проведение спортивных соревнований до 50 человек без зрителей.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что проведение массовых мероприятий в Украине может быть разрешено только после выхода из карантина - не ранее 22 июня. Запрет на развлекательные и другие мероприятия с участием больших скоплений людей снимут только при отсутствии рисков для здоровья граждан.

Ситуация с COVID-19 в мире

Новым эпицентром пандемии стала Южная Америка. Бразилия вышла на второе место в мире по заболеваемости после США. Коронавирусом заболело 349 тыс. бразильцев, а количество летальных случаев достигло 22 тыс.

На фоне ослабления вспышки COVID-19 в Испании разрешили въезд в страну для иностранных туристов при условии обязательного соблюдения изоляции в течение 14 дней. Правительство Испании анонсировало открытие туристического сезона с июля.

Подобные меры для туристов будут действовать в Ирландии с 28 мая. По прибытии в страну путешественники обязаны сообщить адрес, по которому они будут проходить двухнедельную самоизоляцию. Правила будут действовать временно - с 28 мая по 18 июня.

В португальских аэропортах всех прибывающих обяжут проходить санитарный контроль с измерением температуры. Карантин для туристов не вводится. В правительстве страны сообщили, что работа медицинской системы отлажена, а для обеспечения безопасности людей опубликованы правила посещения всех общественных мест.

В Ватикане с 1 июня откроются музеи, однако посетители должны заранее забронировать билеты онлайн. Также будет обязательным температурный скрининг на входе, ношение масок и использование дезинфицирующих средств.

Польша разрешила въезд для иностранных студентов, в т.ч. из Украины. В рамках ослабления карантина лица, которые учатся в польских образовательных учреждениях, могут пересечь государственную границу страны на автомобильном транспорте. Ранее правительство Польши упростило въезд для сезонных работников из восточных стран, при условии соблюдения 14-дневного карантина.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анна Березина