Коронавирус в Украине: в 4 областях произошли вспышки заболевания

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Только в 3 областях за сутки не выявлены новые зараженные

Борьба с коронавирусом в Украине выходит на новый этап. В рамках адаптивного карантина только половина областей оказалась готова к ослаблению ограничений, а в Киеве из-за неработающего метро произошел транспортный коллапс. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 23 мая - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 20580 человек

умерли от осложнений болезни 605 украинцев

половина областей оказалась не готова к новому этапу смягчения ограничений

власти 6 регионов решили пока не ослаблять карантин

из-за неработающего метро в Киеве произошел транспортный коллапс

в Украине состоялись первые футбольные матчи

ВОЗ назвала новый эпицентр пандемии

Статистика заболеваемости в Украине

В Украине за сутки заразились коронавирусом 432 человека, умерли от осложнений инфекции 17 украинцев, 344 выздоровели. За все время пандемии в стране скончались от болезни 605 граждан, выздоровели 6929 из 20580 инфицированных.

Новые вспышки заболевания COVID-19 за сутки фиксируются в Черновицкой, Львовской, Киевской, Ровенской областях и Киеве. Ни одного нового заражения не подтверждено в Сумской, Полтавской и Луганской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 853 (465 выздоровели)

Волынская обл. – 759 (182 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 865 (188 выздоровели)

Донецкая обл. – 143 (57 выздоровели)

Житомирская обл. – 618 (284 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1042 (263 выздоровели)

Запорожская обл. – 403 (226 выздоровел)

Ивано-Франковская обл. – 1274 (625 выздоровели)

Киев – 2569 (351 выздоровел)

Киевская обл. – 1375 (2 75 выздоровели)

Кировоградская обл. – 466 (356 выздоровели)

Луганская обл. – 43 (33 выздоровели)

Львовская обл. – 1285 (259 выздоровели)

Николаевская обл. – 280 (117 выздоровели)

Одесская обл. – 821 (120 выздоровели)

Полтавская обл. – 266 (219 выздоровели)

Ровенская обл. – 1368 (543 выздоровели)

Сумская обл. – 166 (112 выздоровели)

Тернопольская обл. – 1108 (758 выздоровели)

Харьковская обл. – 882 (208 выздоровели)

Херсонская обл. – 177 (139 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 329 (89 выздоровели)

Черкасская обл. - 387 (232 выздоровели)

Черновицкая обл. – 2964 (782 выздоровели)

Черниговская обл. -127 (46 выздоровели).

Адаптивный карантин в Украине

Минздрав опубликовал данные в разрезе областей Украины о готовности регионов к следующему этапу ослабления карантинных ограничений, в соответствии с ранее описанными критериями оценки. Исходя из требований невысокой инцидентности (среднее количество случаев заражения за последние 7 дней на 100 тыс населения) не готовы оказались Волынская, Закарпатская, Киевская, Ровенская, Черновицкая области и Киев. В отношении загруженности больниц пациентами с COVID-19 порог в 50% превышен только в Черновицкой области. По количеству требуемых тестирований не выполняются необходимые показатели в Донецкой, Луганской и Полтавской областях.

Из-за ухудшения эпидемической ситуации во Львовской, Ровенской, Волынской, Закарпатской и Николаевской областях власти регионов отложили ослабление карантинных ограничений. Одним из "мягких шагов" в Черновицкой области стало восстановление проезда частного транспорта и межобластного сообщения.

Мэр столицы Виталий Кличко попросил правительство позволить Киеву запустить метро, несмотря на несоответствие требованию о количестве в регионе новых зараженных. По его словам, неделю назад в городе произошла вспышка коронавируса в Дарницком детском интернате для девушек из-за которой показатель столицы вырос до 15 новых инфицированных на 100 тыс населения. "Я обращаюсь к правительству, позволить Киеву начать второй этап послаблений, но не всех, а тех, что критически необходимы городу и бизнесу. В частности, возобновить работу наземного общественного транспорта и торговых заведений до 1 тыс. кв. метров с 23 мая… метро открыть, как и планировали, с 25 мая, потому что в городе транспортный коллапс", - заявил Кличко.

Харьковский мэр Геннадий Кернес проинформировал, что метро в городе возобновит работу с 25 мая. Он особо обратил внимание жителей на соблюдение противоэпидемических мер в общественном транспорте, в частности в метрополитене.

Минобразования готовится провести пробное Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе 15 июня. Всех участников просят приходить в масках или респираторах. Такие же требования озвучиваются и открывшимися сервисными центрами МВД на экзаменах по вождению. Кроме того, о восстановлении работы сообщили и в Миграционной службе.

Из Франции вернулись спецрейсом на родину 170 украинцев. По данным МИД, всего из Парижа сделаны 17 эвакуационных авиарейсов, в ходе которых возвращены в страну 4194 человека.

В Украине после двухмесячного перерыва прошли первые контрольные матчи по футболу. В Киеве "Динамо" встречалось с львовским "Рухом", а в Александрии местная "Александрия" проверила свои силы с полтавской "Ворсклой", в закарпатском селе Минай "Львов" сыграл с командой второй лиги "Минаем".

Последствия пандемии в мире

Президент США Дональд Трамп обещает не закрывать границы во время второй волны коронавируса. По его словам, Соединенные Штаты смогут "потушить этот пожар".

Всемирная организация здравоохранения назвала новый эпицентр пандемии COVID-19. "Южная Америка стала новым эпицентром заболевания. Мы видим, что количество заражений растет во многих южноамериканских странах. Конечно, озабоченность вызывает ситуация во многих из них, но, безусловно, на данный момент наиболее пострадавшей является Бразилия", - заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его словам, коронавирусом в Бразилии заразились 300 тыс жителей, большинство из которых в Сан Пауло.

Британия ввела карантин для всех иностранцев, пересекающих границу страны. С 8 июня все приезжающие после прохождения пограничного контроля обязаны сообщить место, где они планируют провести две недели самоизоляции. Власти намерены проводить выборочные проверки. Нарушителей карантина собираются штрафовать в размере одной тысячи фунтов стерлингов.

В Греции намерены с 15 июня открыть границы для туристов из 20 стран. В этом списке Украины нет. По словам греческого министра туризма Хариса Теохариса, в страну пустят без карантина граждан государств, показывающих положительные эпидемиологические данные. Для жителей Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии правительство Греции отменило обязательный тест на коронавирус за 5 дней до поездки.

В связи с незначительным количеством новых зараженных в Сербии отменили обязательный 14-дневный карантин для прибывших из-за рубежа граждан и иностранных туристов. Кроме того, разрешили массовые мероприятия в общественных местах. В стране возобновили работу крупные аэропорты. Одним из ограничений остался масочный режим. За все время пандемии заразились коронавирусом 10,9 тыс сербов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Андрей Павлишин