Коронавирус в Украине: в 3 областях зафиксированы новые вспышки

За сутки смертность от коронавируса удвоилась
Пандемия коронавируса не ослабевает. Количество заболевших в регионах за сутки значительно выросло. В среду в стране начался новый этап ослабления карантина, но не везде. В 7 областях и Киеве из-за высоких показателей заболеваемости ограничения остаются в силе. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 10 июня - в материале РБК-Украина.
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Статистика заболеваемости в Украине
За сутки в стране заболели коронавирусом 525 человек, скончались 23 больных, выздоровели 357 пациентов.
За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 833 больных, вылечились 12769 из 28381 зараженного.
Наибольшее количество новых зараженных за сутки зафиксировано во Львовской (78), Волынской (101) областях и Киеве (57). Ни одного случая болезни не выявлено в Кировоградской, Сумской, Николаевской, Луганской и Херсонской областях.
В Черкасской области зафиксирована вспышка заболевания в психоневрологическом интернате. В городе Золотоноша лабораторно подтверждено 21 заражение COVID-19. По словам главы Черкасской облгосадминистрации Романа Боднара, инфекция попала в медучреждение от одной больной сотрудницы. А в Тернополе из-за выявленного случая болезни у одного из работников закрывается на карантин, недавно открытый детский садик.
Общая статистика по регионам:
Адаптивный карантин в Украине
По данным Минздрава, 7 областей и Киев не готовы к ослаблению карантина. Высокие показатели заболеваемости фиксируются в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Черновицкой областях и Киеве. "Что касается коронавируса в общежитиях, то мы фиксируем почти ежедневно по всем общежитиям в Киеве случаи коронавируса среди жителей. По каждому общежитию принимается решение по проведению профилактических мероприятий", - заявил начальник главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан. Также чиновник подтвердил факт заболевания COVID-19 в общежитии Национальной академии государственного управления при президенте Украины. Санэпидемрасследование установило один случай инфицирования у сотрудницы академии.
В правительстве отреагировали на просьбу об ослаблении карантина во Львове мэра города Андрея Садового. По информации источника в Кабмине, обращение властей Львова назвали "политическим" и ослаблять ограничения "во Львове, где все плохо" никто не планирует. "Исключения для городов - невозможно. В правительстве не могут рассмотреть ослабление карантина для отдельных регионов, ведь сейчас действует адаптивный карантин", - дополнили в Кабмине.
Для того, чтобы избежать ажиотажного спроса и стремительного роста цен на отдельные виды товаров во время пандемии, Минэкономики предлагает ввести государственное регулирование цен в отношении 20 производителей. В ведомстве опасаются монопольного повышения цен на продукты, имеющие существенную социальную значимость и товары противоэпидемического назначения.
В связи с новым этапом ослабления карантина и открытием баз отдыха, президент Владимир Зеленский предложил правительству провести аудит и проверку летних детских лагерей. "Сейчас имеем хорошую возможность провести их аудит, отремонтировать, где нужно, повысить критерии их качества, комфорта, питания детей", - сказал Зеленский на совещании в Офисе президента.
Очередной эвакуационный авиарейс прибыл из Франции в Киев. По данным украинского посольства во Франции на родину вернулись 165 наших сограждан. "Этим спецрейсом возвращаются домой украинцы из Франции, Конго, Алжира, Бразилии, Великобритании, США и Мексики", - уточняет консульская служба посольства. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения Украины с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром. По его словам, представители МИД на двустороннем уровне активно обсуждают эти вопросы. Также, МИД сообщил о прибытии новой партии гуманитарной помощи из Китая. Груз включает тест-системы для диагностики коронавируса, маски, защитных очки, костюмы и бесконтактные термометры.
Последствия пандемии в мире
Всемирный банк прогнозирует самый глубокий спад в экономике планеты со времен Второй мировой войны. Согласно оптимистическому сценарию, падение составит 5,2%, при пессимистичном – 8%. Восстановление после пандемии в 2021 году будет слабым чуть более 1%. "Это приведет к тому, что миллионы людей окажутся в условиях крайней нищеты в этом году. Этот удар почувствуют сильнее всего в странах, где пандемия была наиболее серьезной и где существует сильная зависимость от мировой торговли, туризма, экспорта товаров и внешнего финансирования", - говорится в отчете банка. Руководство организации призвало мировое сообщество "объединиться, чтобы найти пути восстановления".
Центральный банк Бельгии проинформировал, что восстановление в последующие два года не сможет компенсировать падение экономики на 9% в этом году. Согласно данным Центробанка, в 2020 году валовой внутренний продукт снизится на 9%, вырастет на 6,4% через год, и поднимется на 2,3% через два года. Кроме того, эксперты банка полагают, что произойдет переход от временной безработицы к обычной, а торговля вообще не восстановится, как раньше. Долг Бельгии вырастет на 20%.
Кипр открыл границы для небольшой группы стран. На данный момент туристы из Австрии, Болгарии, Дании, Финляндии, Германии, Греции, Венгрии, Израиля, Литвы, Мальты, Норвегии, Словакии и Словении могут прилететь на остров и не обязаны проходить обсервацию. При этом, иностранцам необходимо перед прибытием на Кипр протий тест на коронавирус и оформить не позже чем за три дня специальный пропуск для полета. Похожее решение приняла и Словакия, открыв границы для граждан тех же стран, что и Кипр. Обязательный карантин по прибытию отменен для стран из "безопасного" списка. Украина в этот список не вошла.
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Автор: Андрей Павлишин