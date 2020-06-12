Коронавирус в Украине: только в 2 областях нет новых случаев

Второй день подряд в стране фиксируется всплеск заболеваемости. Вспышки коронавируса в регионах после ослабления карантина могут спровоцировать усиление ограничений и перенос местных выборов. Детальнее о COVID-19 в Украине и мире 12 июня - в материале РБК-Украина.

Важно:

заразились коронавирусом в стране 29753 человека

умерли от осложнений инфекции 870 украинцев

в 9 регионах страны превышен порог заболеваемости

в Кабмине допускают усиление карантина и перенос местных выборов

коллапса в экономике государства не произошло

Минздрав хочет обязать иностранцев делать тесты в аэропортах

до 15 июня страны Евросоюза собираются открыть внутренние границы

Статистика заболеваемости в Украине

За сутки в стране заразились коронавирусом 683 человека, умерли 16 больных, выздоровели 426 пациента.

За все время пандемии от COVID-19 в Украине умерли 870 больных, вылечились 13567 из 29753 зараженных.

Наибольшее количество новых инфицированных за сутки зафиксировано во Львовской (112), Харьковской (52), Ровенской (56), Волынской (47), Винницкой (81) областях и Киеве (95). Ни одного случая болезни не выявлено в Луганской и Херсонской областях.

Общая статистика по регионам:

Винницкая обл. – 1317 (832 выздоровели)

Волынская обл. – 1313 (378 выздоровели)

Днепропетровская обл. – 983 (702 выздоровели)

Донецкая обл. – 279 (122 выздоровел)

Житомирская обл. – 1013 (540 выздоровели)

Закарпатская обл. – 1506 (675 выздоровели)

Запорожская обл. – 515 (322 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. – 1669 (1001 выздоровел)

Киев – 3 766 ( 1132 выздоровели)

Киевская обл. – 1931 (648 выздоровели)

Кировоградская обл. – 568 (453 выздоровели)

Луганская обл. – 54 (45 выздоровели)

Львовская обл. – 2 526 (59 8 выздоровели)

Николаевская обл. – 316 (206 выздоровели)

Одесская обл. – 1065 (422 выздоровели)

Полтавская обл. – 277 (256 выздоровели)

Ровенская обл. – 2231 (1194 выздоровели)

Сумская обл. – 204 (161 выздоровел)

Тернопольская обл. – 1372 (1007 выздоровели)

Харьковская обл. – 1426 (692 выздоровели)

Херсонская обл. – 179 (174 выздоровели)

Хмельницкая обл. – 529 (387 выздоровели)

Черкасская обл. - 517 (352 выздоровели)

Черновицкая обл. – 3 831 ( 1200 выздоровел и )

Черниговская обл. - 366 (81 выздоровел).

Адаптивный карантин в Украине

В Украине ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Количество регионов, где невозможны ослабления карантина увеличилось до 9. Значительно превышен допустимый порог заболеваемости в Киеве, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Киевской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

Ситуацию с ростом заболеваемости прокомментировал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Мы овладели коронавирусом. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Но сегодня эта угроза еще остается актуальной… Если в критическом количестве областей будет ухудшение - это 10 и более областей, это будет поводом для принятия решения об усилении (карантина – ред.) в государстве", - сказал глава правительства. Также, Шмыгаль допускает, что детские лагеря летом не откроются, а местные выборы осенью могут перенести.

Оценивая положение в экономике государства, премьер признал провал второго квартала из-за коронакризиса, но исключил коллапс. "Мы довольно уверенно, не говорю оптимистично, но мы уверенно смотрим в реализацию мероприятий экономических и бюджетных в этом году. Мы не видим критических угроз, которые были бы в августе, сентябре или в октябре. Экономика стабильна. Ситуация сложная, но каких-то неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нету. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно. Поэтому мы не видим сегодня коллапса, или конца света, или конца экономики", - заявил на брифинге по случаю 100 дней работы Шмыгаль.

Минздрав собирается сделать обязательным тест на коронавирус для иностранных туристов в аэропортах. Кроме того, ведомство рекомендует ввести страховой полюс. "Мы рассматриваем вопрос по тестированию. Также в обязательном порядке у иностранца должен быть страховой полис при въезде в Украину. Мы будем рекомендовать, чтобы это было обязательным условием. Сейчас все эти вопросы мы прорабатываем", - заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Последствия пандемии в мире

Еврокомиссия призвала все страны Европейского Союза открыть границы к 15 июня. "Еврокомиссия настоятельно призывает остальные страны-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года", - говорится в сообщении ЕК. Кроме того, исполнительный орган ЕС призвал составить список стран, которые откроют границы ЕС с 1 июля. "Страны-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых ограничения на поездки могут быть сняты с 1 июля", - уточнили в Брюсселе. Еврокомиссия предлагает с 1 июля открыть границы ЕС для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Черногории и Сербии.

ЕК рекомендует снимать ограничения на поездки со стран, ситуация с коронавирусом в которых сопоставима или лучше средней по Евросоюзу. Для сравнения берется во внимание число новых случаев на 100 тыс населения (инцидентность), тенденции к росту заболеваемости и общая ситуация с тестированием и сдерживанием пандемии. Кроме того, открытие границ должно проводиться по принципу взаимности.

Власти Египта открывают границы иностранным туристам с 1 июля. Для посещения будут доступны курорты на юге Синая - Шарм-эль-Шейх и Дахаб, а также Хургада и Марса-Алам на побережье Красного моря. На берегу Средиземного моря откроется курорт Мерса-Метрух. Также в стране в течение последующих недель сократится комендантский час и увеличится время работы магазинов на один час. На данный момент отели страны могут принимать гостей, но с 25% загрузкой заполняемости.

В Испании возобновился чемпионат по футболу. Первый после перерыва 28 тур продлится четыре дня. Старт сезона начался в Севилье с матча между местными "Севильей" и "Бетисом". Далее состоятся два матча в пятницу, четыре - в субботу, и еще три - в воскресенье.