Коронавирус в Украине: число новых случаев растет

По состоянию на утро 22 апреля в Украине число зараженных коронавирусом достигло 6592 людей, за сутки зафиксировано 467 случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, по состоянию на 9:00 22 апреля в Украине 6592 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, 467 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 467 новых случаев.

Вчера Минздрав сообщал о 415 новых случаях COVID-19. Таким образом, зафиксирован рост числа зараженных.

Ранее санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал продления карантинного режима до 12 мая, но и эта дата не является окончательной. При этом он допустил, что некоторые ограничения начнут смягчать уже с 27 апреля.

Напомним, что для принятия этого решения сегодня собирается Кабинет министров. Кабмин будет принимать решение о сроках действия карантина, основываясь на данных расчетах. В интервью РБК-Украина премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух пиках коронавируса в Украине.

После прохождения пика эпидемии правительство начнет внедрять антикризисный план для поддержки национальной экономики.