Коронавирус сломал социальный и экономический порядок, - глава МВФ

Мир столкнулся с небывалым кризисом, а Covid-19 разрушил социальный и экономический порядок молниеносно и в таких масштабах, которых не было на памяти живущих людей. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева в своем видеообращении.

Как отметила, Георгиева, вирус приводит к трагической гибели людей и необходимая борьба с ним затронула миллиарды людей.

"То, что было нормальным всего несколько недель назад - ходить в школу, ходить на работу, быть с семьей и друзьями - теперь представляет огромный риск", - сообщила она.

В то же время она не сомневается, что мир преодолеет этот вызов. По ее словам, медики ведут борьбу круглосуточно, часто рискуя своими жизнями, чтобы спасти жизни других. Кроме того, ученые работают над средствами борьбы с COVID-19.

Георгиева призвала все правительства и международные организации действовать решительно и сообща, чтобы защищать жизни и средства к существованию.

По ее словам, ответ на кризис будет в центре внимания 189 стран-членов МВФ в ходе онлан-встреч на следующей неделе.

Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса повергла мир в рецессию намного более худшую, чем мировой финансовый кризис 2008-2009 годов.

Как сообщало РБК-Украина, ВТО прогнозирует спад мировой торговли в 2020 году от 13% до 32%, поскольку неопределенность влияния коронавирусного кризиса на экономику сохраняется.