Сингапур ввел "оранжевый" уровень опасности из-за коронавируса

В связи с распространением коронавируса Сингапур повысил уровень системы реагирования на вспышки заболеваний (DORSCON) до "оранжевого". Об этом сообщает CNA.

В частности, в стране приостанавливаются почти все публичные мероприятия. В некоторых случаях организаторы должны в обязательном порядке проверять температуру, а также фиксировать кашель или насморк посетителей.

Одновременно с тем, Министерство здравоохранения Сингапура призвало организаторов отменить или отложить несущественные крупномасштабные мероприятия. Также работодатели будут регулярно измерять температуру и проверять наличие респираторных симптомов у сотрудников.

Инфографика Министерства здравоохранения Сингапура, CNA

По словам директора департамента медицинского обслуживания Минздрава Сингапура Кеннета Мака, это не первый случай, когда страна изменила DORSCON до "оранжевого" уровня.

"В предыдущем случае (это было) в связи со вспышкой гриппа H1N1, которая фактически произошла во многих странах мира, мы сделали то же самое", - отметил Мак.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство здравоохранения Сингапура заявило о 4 случаях передачи китайского коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку. На сегодняшний день в Сингапуре насчитывается уже 33 зараженных коронавирусом.