От коронавирус за рубежом выздоровели еще 4 украинца

За рубежом подтвердили еще 4 случая выздоровления от коронавируса граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства иностранных дел Украины (МИД).

По данным внешнеполитического ведомства, за пределами Украины от заболевания коронавирусом лечатся 172 украинца. Больные граждане находятся в Австрии, Бельгии, Греции, Египте, Испании, Италии, Мальте, Нигерии, Нидерландах, Объединенных Арабских Эмиратах, Польше, Португалии, России, Сейшельских островах, Сербии, США, Таиланде, Германии, Чехии и Швеции.

При этом выздоровели от коронавируса 23 украинских граждан. Выздоровление зафиксировано в Великобритании, Доминиканской Республике, Италии, Нигерии, ОАЭ, Польше, Таиланде, Германии, Швеции, Швейцарии и Японии.

Напомним, ранее сообщалось, что от заболевания коронавирусом за рубежом скончались 6 граждан Украины. Также было известно о выздоровлении от коронавируса 19 украинцев.

Кроме того, по состоянию на 11 апреля в Украине зафиксировано 2511 случаев заболевания коронавирусом. Жертвами болезни стали 73 пациента. Еще 79 украинцев уже выздоровели от коронавируса.