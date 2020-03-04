Коронавирус: родителям ограничат вход в учебные заведения Киева

В рамках мероприятий по предотвращению распространения коронавируса в школах Киева усилили контроль за состоянием здоровья детей, и ограничили доступ родителей в учебные заведения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, в школах также ввели "пятиминутки здоровья" для школьников, а ученикам напоминают о правилах личной гигиены.

"Мы ввели комплекс мероприятий и ограничим доступ к школам, в том числе, и родителям. В школах введены "пятиминутки здоровья" до и после уроков. Учителя напоминают ученикам о правилах личной гигиены и поведения при распространении инфекционных заболеваний", - заявил он.

Также Мондриевский добавил, что в случае ухудшения самочувствия детям прежде всего будут измерять температуру, школы обеспечены термометрами, закупленные дезинфицирующие и моющие средства для всех садов и школ.

Кроме того, в садах и школах усилен контроль за режимом мытья рук и влажной уборки помещений.

Напомним, ранее сообщалось, что в столице организуют измерение температуры всем воспитанникам детских садов и школьникам ежедневно. Также в Киеве подготовили базы в семи столичных больницах для госпитализации пациентов с подозрением на коронавирус. По три - для взрослых и детей и одна - для беременных.

Кроме того, в Украине подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.