Коронавирус продолжает распространяться вне Китая: динамика за неделю

За прошедшую неделю вспышка коронавируса охватила 25 новых стран. Заболеваемость стремительно растет за пределами Китая, и на 28 февраля случаи инфицирования подтверждены в 50 государствах. Детально о динамике распространения вируса - на РБК-Украина.

Коронавирус в мире распространяется быстрее, чем внутри Китая

Всемирная организация здравоохранения фиксирует увеличение темпов роста заболеваемости за пределами Китая. По заявлению главы ВОЗ, в последние два дня число новых заражений COVID-19 в мире превысило количество заболеваний в самом Китае. Наиболее стремительно вирус распространяется в Италии, Иране, Южной Корее.

Количество заболевших вне КНР на 28 февраля составляет 4351 человек, в то время как 21 февраля за пределами Китая было выявлено 1200 случаев инфицирования.

Фото: Распространение коронавируса в мире (скриншот gisanddata.maps)

Вспышка коронавируса в Италии

Эпицентром инфекции в Европе стала Италия. За неделю, с 21-го по 28 февраля количество заболевших в стране увеличилось с 3-х до 655, 17 человек скончалось.

На карантин отправлено более 10 коммун региона Ломбардия, где был обнаружен коронавирус. В городах установили санитарные кордоны, также отменены занятия в учебных заведениях, закрыты железнодорожные станции. Из-за эпидемии коронавируса приостановили проведение Венецианского карнавала.

Рост заболеваемости в Европе

Из Италии коронавирус быстро распространился в ряде стран. Новые случаи заражения были зафиксированы в 20 европейских государствах, большая часть из них связана с завозом вируса из Италии.

в Германии общее количество инфицированных - 48 человек. За неделю обнаружено 32 новых случая.

общее количество инфицированных - 48 человек. За неделю обнаружено 32 новых случая. во Франции коронавирус нашли у 38 граждан. За неделю обнаружено 26 новых случаев.

коронавирус нашли у 38 граждан. За неделю обнаружено 26 новых случаев. в Испании заразилось 32 человека. За неделю обнаружено 30 новых случаев.

заразилось 32 человека. За неделю обнаружено 30 новых случаев. в Великобритании - 19 инфицированных. 7 дней назад в стране было только 9 подтвержденных случаев.

- 19 инфицированных. 7 дней назад в стране было только 9 подтвержденных случаев. в Швейцарии количество заболевших составляет 15 человек, первый случай зафиксирован 25 февраля.

количество заболевших составляет 15 человек, первый случай зафиксирован 25 февраля. в Швеции за неделю заболело 6 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 7 граждан.

за неделю заболело 6 человек. На данный момент коронавирус обнаружен у 7 граждан. в Австрии коронавирус обнаружили на этой неделе. Сейчас в стране 5 заболевших.

коронавирус обнаружили на этой неделе. Сейчас в стране 5 заболевших. в Хорватии зафиксировано 5 инфицированных.

зафиксировано 5 инфицированных. в Финляндии за неделю выявлен 1 новый случай, 1 человек выздоровел.

за неделю выявлен 1 новый случай, 1 человек выздоровел. в Дании первый случай коронавируса зафиксирован 27 февраля.

первый случай коронавируса зафиксирован 27 февраля. в Эстонии один инфицированный обнаружен 26 февраля.

один инфицированный обнаружен 26 февраля. в Греции за эту неделю выявлено 3 случая заражения.

за эту неделю выявлено 3 случая заражения. в Грузии - 2 случая зафиксировано на этой неделе.

- 2 случая зафиксировано на этой неделе. в Северной Македонии коронавирус обнаружили 26 февраля у одной женщины.

коронавирус обнаружили 26 февраля у одной женщины. в Норвегии - 1 случай заражения зафиксирован 26 февраля.

- 1 случай заражения зафиксирован 26 февраля. в Румынии - трое инфицированных, случаи заражения подтвердились 28 февраля.

- трое инфицированных, случаи заражения подтвердились 28 февраля. в Беларуси - 1 заболевший выявлен 27 февраля.

- 1 заболевший выявлен 27 февраля. в Литве - 1 случай.

- 1 случай. в Нидерландах - 2 заболевших.

Коронавирус в Америке

Среди граждан США на 28 февраля зафиксировано 60 случаев инфицирования коронавирусом. Количество заболевших, по сравнению с прошлой неделей, увеличилось на 45 человек. 6 пациентов уже выздоровели.

В Канаде -14 заболевших. За неделю выявлено 6 новых случаев инфицирования коронавирусом.

Вспышка коронавируса в Южной Корее

Второй страной по количеству инфицированных коронавирусом в мире после Китая остается Южная Корея. Здесь общее количество заболевших составляет 2337 человек, летальных исходов - 13. Неделю назад в стране было зафиксировано только 204 случая.

Коронавирус в Иране

Темп заражения коронавирусом в Иране стремительно растет с 5 инфицированных (на 21 февраля) до 388 (на 28 февраля). Жертвами инфекции в стране за неделю стало 32 человека (всего 34 умерших).

Ситуация в Японии

С 21-го по 28 февраля коронавирусом в Японии заразилось 133 человека. Всего количество выявленных случаев составляет 226, летальных исходов - 5.

Динамика по другим странам

Сингапур - 96 случаев заболевания. За неделю выявлено 11 новых случаев.

Малайзия - 25 инфицированных, 3 новых случая с 21 февраля.

Таиланд - 41 случаев, 6 инфицированных выявлено на этой неделе.

Кувейт - за неделю выявлено 45 инфицированных.

Бахрейн - 36 случаев новых случаев за неделю.

ОАЭ - всего 19 случаев, за неделю заболело 10 человек.

Ирак - зафиксировано 7 инфицированных.

Оман - 6 случаев заболевания.

Ливан - за неделю выявлено 3 случая.

Также первые случаи заболевания на этой неделе выявлены в Бразилии, Пакистане, Афганистане, Азербайджане, Алжире, Мексике, Новой Зеландии, Исландии.

Стоит отметить, что на территории Украины случаи заболевания коронавирусом COVID-19 не зафиксированы. Все 5 заболевших украинцев находятся за пределами страны.