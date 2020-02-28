Коронавирус приближается к украинской границе: ситуация в стране

Новые случаи заражения коронавирусом за последние дни были выявлены во многих регионах Европы. Первые заболевшие уже появились в странах, граничащих с Украиной. Подробнее о ситуации с заражением в соседних странах, и как в Украине готовятся к возможному появлению коронавируса - в нашем материале.

Инфекцию зафиксировали в Беларуси

27 февраля коронавирус выявили в Беларуси. Инфицированным оказался иранский студент, который ранее прилетел в страну из Баку. Молодого человека и всех, контактировавших с ним, изолировали в больнице Минска.

Для недопущения распространения коронавируса в Беларуси проводят обследование всех граждан, прибывающих из стран, охваченных вспышкой инфекции.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что необходимость закрывать границы отсутствует. По его мнению, данная мера является неэффективной для сдерживания вируса.

Коронавирус в Румынии

В соседней с Украиной Румынии зафиксирован один заболевший. Накануне 26 человек были отправлены на карантин и обследование после контакта с туристом-итальянцем.Мужчина находился на территории страны несколько дней и по возвращению домой был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

После проведенного тестирования коронавирус подтвердили у одного находящегося на карантине гражданина Румынии.

Подозрения на коронавирус в соседних странах

В России коронавирус был обнаружен еще в конце января. Инфицированными оказались граждане Китая. Они прошли лечение и уже выздоровели. С 28 февраля украинские пограничники осуществляют проверку на всех пунктах пропуска с РФ, включая зону ООС и Крым.

Подозрение на коронавирус в Польше было зафиксировано у девушки, которая вернулась из Таиланда и обратилась в больницу с жалобой на плохое самочувствие. Однако анализы на COVID-19 показали отрицательный результат.

В Молдове заражение коронавирусом подозревали у пятерых человек, вернувшихся из Италии, и одного, приехавшего из Южной Кореи. По результатам тестов, наличие инфекции не подтвердилось. В стране введен “желтый код” безопасности для борьбы с возможным распространением коронавируса.

Ситуация на государственной границе Украины

На автомобильных пограничных пунктах пропуска введен усиленный контроль. Всем въезжающим на территорию Украины измеряют температуру.

В аэропортах и железнодорожных пунктах пропуска также проводится обязательный температурный скрининг при помощи бесконтактного инфракрасного термометра.

Фото: Температурный скрининг в аэропорту (facebook com airportkiev)

Кроме этого, пограничники фиксируют контактные данные лиц, которые прибывают из стран, где зафиксирована внутренняя государственная передача коронавирусной инфекции.

Тест-системы для выявления коронавируса в первую очередь получат 3 приграничных области (Львовская, Закарпатская и Черновицкая). Так как в этих регионах проживает больше всего лиц, которые работают в Италии, охваченной вспышкой инфекции.

10 марта в Украине должны появиться быстрые тесты на коронавирус, которые можно будет использовать за пределами лаборатории. Они позволят подтвердить или исключить диагноз в течение 15-20 минут после отбора биологического материала.

Все области готовы принимать зараженных коронавирусом

В случае заражения коронавирусом пациентов будут принимать специальные госпитали. По две таких опорных базы определены в каждой области Украины. Учреждения оснащены инфекционными боксами с аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными концентраторами или централизованным подводом кислорода для реанимации.

Для экстренной эвакуации заболевших коронавирусом в Украине заступил на дежурство специально оборудованный вертолет Ми-8МТВ-1 с комплектами биозащиты и оборудованием для экстренной медицинской помощи. Вертолет может осуществлять эвакуацию на расстояние до 1200 км по всей территории страны.

Фото: Внутри вертолета МИ-8МТВ-1 (dsns.gov.ua)

Коронавирусом заразилось 5 украинцев за пределами страны

Инфекцию обнаружили у четырех украинцев на борту лайнера Diаmond Princess, который стоит на карантине в Японии. Заболевших госпитализировали в больницу Токио. Их состояние здоровья удовлетворительное.

Также коронавирус диагностировали у 25-летней украинки в Италии. Девушка проходит лечение в больнице Неаполя.

На территории Украины подтвержденных случаев заражения COVID-19 не было зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в Черновцах госпитализировали двух человек с подозрением на коронавирус. Первой в больницу обратилась женщина, приехавшая недавно из Италии. Второй пациент был госпитализирован с пневмонией. Тестирование проб на коронавирус дало отрицательный результат.