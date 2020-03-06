Коронавирус подтвердили еще в одной стране ЕС

Первый случай заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в Словакии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Slovak Spectator.

По словам премьер-министра страны Петера Пеллегрини, заражение подтвердили у 52-летнего мужчины.

"Сегодня подтвержден 52-летний пациент, сейчас он госпитализирован в инфекционную клинику Университетской больницы в Братиславе", - заявил Пеллегрини.

Мужчина в последнее время не выезжал в ни в одну из стран, где зафиксированы случаи коронавируса, однако его сын, у которого нет симптомов болезни, был в Венеции.

Напомним, в пятницу, 6 марта, первые случаи заражения коронавирусом подтвердили Сербия, Ватикан, Камерун и Перу.

ученые Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. В частности, ученые прогнозируют потерю глобального ВВП в размере 2,4 трлн долларов, с предполагаемым числом погибших в 15 млн человек.

Добавим, что президент США Дональд Трамп подписал законопроект о выделение 8,3 млрд долларов на борьбу с коронавирусом. Соглашение предусматривает ассигнования в размере 7,8 млрд долларов для борьбы со вспышкой коронавируса, а также разрешение на обязательные расходы в размере 500 млн долларов для финансирования программы здравоохранения.