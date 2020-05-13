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ВОЗ не исключает, что коронавирус никогда не исчезнет

Новости » Медицина     13.05.2020 - 22:05
ВОЗ не исключает, что коронавирус никогда не исчезнет
Иллюстративное фото (freepik)

COVID-19 может стать еще одним эндемичным вирусом

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус может никогда не исчезнуть. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам руководителя программ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения ВОЗ Майка Райана, этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом.

"Важно открыто заявить: этот вирус может стать еще одним эндемичным вирусом (постоянно присутствует среди людей - ред)", - сказал он.

Он также подчеркнул, что в то же время мир может контролировать распространение вируса при помощи вакцин.

"Важно оставаться реалистами. Не думаю, что кто-то может предсказать, когда эта болезнь исчезнет", - добавил Райан.

Напомним, пандемия коронавируса грозит недавним достижением в области здравоохранения и прогресса в достижении глобальных целей, намеченных в стратегии на 2020 год. Согласно опубликованной статистике ВОЗ за 2020 год, в мире наблюдается положительная динамика в сфере здравоохранения.

Как сообщало РБК-Украина, сейчас эпицентром пандемии в мире остается американский континент. Тем не менее, число больных увеличивается в Африке: коронавирус зафиксировали во всех африканских странах. Менее чем за неделю количество больных выросло на 16 тыс. лиц.

Ранее ВОЗ заявляла, что победить коронавирус поможет активное тестирование, отслеживание контактов, карантин и социальная дистанция.

Теги Новости Украины ВОЗКоронавирус
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