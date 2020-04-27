Коронавирус задерживается в непроветриваемых помещениях, - исследование

Концентрация РНК коронавируса SARS-CoV-2 в воздушных аэрозолях, обнаруженная в помещениях без вентиляции, намного выше, чем в проветриваемых помещениях. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Research.

Ученые пытались выяснить аэродинамическую природу вируса путем измерения его РНК в воздухе в двух больницах китайского Уханя во время вспышки COVID-19 в феврале и марте 2020 года.

Исследователи обнаружили, что новый коронавирус задерживается в воздухе в многолюдных помещениях или помещениях, где отсутствует вентиляция, что подтверждает догадку о том, что COVID-19 может распространяться через крошечные частицы в воздухе, известные как аэрозоли.

В обеих больницах Уханя, в частности, в туалетах и в комнатах, где медицинский персонал снимает защитное снаряжение, в воздухе обнаружили мелкие частицы вируса. Это может говорить о том, что частицы со снаряжения медиков после контакта с больным снова попадают в воздух после снятия масок, перчаток и костюмов.

"Наши результаты показывают, что вентиляция помещений, открытое пространство, дезинфекция защитной одежды, а также правильное использование и дезинфекция туалетных зон могут эффективно ограничивать концентрацию РНК SARS-CoV-2 в аэрозолях", - говорится в исследовании.

Напомним, ранее американские ученые заявили, что коронавирус сильно теряет свои свойства под воздействием тепла, солнечного света и влаги. Условный вирус на поверхностях детской площадки, которая подвергается прямому воздействию солнечных лучей, быстро умрет, но в тени может жить чуть дольше.

Также РБК-Украина сообщало, что в Великобритании запустили в массовое производство потенциальную вакцину против коронавируса, которая еще не прошла клинические испытания.