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Коронавирус обнаружили еще у трех жителей Днепропетровской области

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 21:03
Коронавирус обнаружили еще у трех жителей Днепропетровской области
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек

В Днепропетровской области коронавирус лабораторно подтвердили еще у трех жителей региона. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной государственной администрации.

Так, всего в регионе лабораторно подтвердили COVID-19 у 74 человек.

"Коронавирус обнаружили у одного жителя Подгородного 1962 года. Еще двое мужчин, у которых подтвердили диагноз, с Каменского, 1962 и 1972 рождения. Еще 88 тестов сегодня показали отрицательный результат", - сообщил глава ОГА Александр Бондаренко.

Напомним, в Черновицкой области с подозрением на коронавирус умер мужчина. Отмечается, что его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Кировоградской области зарегистрировали еще два случая заражения коронавирусом, а общее количество увеличилось до 144.

Отметим, в Украине растет количество зараженных коронавирусом. За сутки подтверждено 270 новых случаев болезни. По данным Министерства здравоохранения, в стране инфицированы 3372 лица, излечившиеся - 119, погибли - 98.

В Черновицкой области с подозрением на COVID-19 умер мужчина Исландия начнет с начала мая смягчать карантин
Новости Украины КоронавирусДнепропетровская область
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