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Коронавирус в Николаевской области подтвердили еще у троих человек

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Ранее сообщалось об отсутствие новых заболеваний в области за вчера

В Николаевской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 10 утра 13 мая в области 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 - медицинские работники. За сутки выздоровели 14 пациентов, всего вылечились 65 жителей области. Умерли 5 пациентов.

Наибольшее количество случаев выявлено в Домановском районе:

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  • Николаев - 40 человек;
  • Южноукраинск - 36 человек;
  • Первомайск - 5 человек;
  • Арбузинский район - 6 человек;
  • Братский район - 3 человека;
  • Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;
  • Врадиевский район - 3 человека;
  • Домановский район - 54 человека;
  • Казанковский район - 1 человек;
  • Николаевский район - 1 человек;
  • Николаевский район - 37 человек;
  • Снигиревский район - 1 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область стала одной из пяти областей, где за вчера не было подтверждено новых случаев коронавируса. Также COVID-19 не был выявлен в Запорожской, Черниговской, Луганской и Сумской областях.

Отметим, по последним данным Минздрава в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 402 новых заболеваний. Умерли за 12 мая 14 пациентов. Общее количество жертв коронавируса выросло до 439.