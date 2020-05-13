Коронавирус в Николаевской области подтвердили еще у троих человек

В Николаевской области подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили в Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что по состоянию на 10 утра 13 мая в области 228 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 45 - медицинские работники. За сутки выздоровели 14 пациентов, всего вылечились 65 жителей области. Умерли 5 пациентов.

Наибольшее количество случаев выявлено в Домановском районе:

Николаев - 40 человек;

Южноукраинск - 36 человек;

Первомайск - 5 человек;

Арбузинский район - 6 человек;

Братский район - 3 человека;

Вознесенск и Вознесенский район - 41 человек;

Врадиевский район - 3 человека;

Домановский район - 54 человека;

Казанковский район - 1 человек;

Николаевский район - 1 человек;

Николаевский район - 37 человек;

Снигиревский район - 1 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Николаевская область стала одной из пяти областей, где за вчера не было подтверждено новых случаев коронавируса. Также COVID-19 не был выявлен в Запорожской, Черниговской, Луганской и Сумской областях.

Отметим, по последним данным Минздрава в Украине подтверждено 16 425 случаев коронавируса. За прошлые сутки подтвердили 402 новых заболеваний. Умерли за 12 мая 14 пациентов. Общее количество жертв коронавируса выросло до 439.