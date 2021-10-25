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Коронавирус невозможно побороть в одиночку: ВОЗ призвала страны объединить усилия

Автор: Сергей Пышкин

Всемирная организация здравоохранения призвала мир объединиться на фоне пандемии коронавируса. Ни одна из стран не сможет справиться с заболеванием в одиночку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса.

По словам Гебреисуса, невозможно побороть коронавирус в отрыве от остальных других стран, которые продолжают борьбу. ВОЗ призвала объединить свои усилия, чтобы каждая из стран смогла защитить свой народ.

"Ни одна страна не может положить конец пандемии COVID-19 в отрыве от остального мира. И ни одна страна не может защитить здоровье своего народа, не работая для защиты здоровья всех людей. Вместе!",- написал гендиректор ВОЗ.

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ВОЗКоронавирус