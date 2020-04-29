Коронавирус нанес по США сильнейший удар со времен финансового кризиса

Фото: флаг США (flickr.com/usembassykyiv)

ВВП США за первый квартал 2020 года упал на 4,8%

Экономика США в первом квартале сократилась самыми быстрыми темпами со времен финансового кризиса 2008-2009 года, поскольку жесткие меры для замедления распространения коронавируса почти закрыли страну, положив конец самому продолжительному росту в истории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

По предварительным данным министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 4,8% в годовом исчислении за первый квартал 2020 года после роста на 2,1% в последние три месяца 2019 года.

Падение отразилось на спаде экономической активности в последние две недели марта, когда миллионы американцев обратились за пособия по безработице. Данные укрепляют прогнозы аналитиков о том, что экономика уже находится в глубокой рецессии.

Большинство ключевых компонентов экономики США, включая потребительские расходы, на которые приходится две трети экономической активности, резко сократились.

"Экономика находится в свободном падении, мы могли приблизиться к чему-то гораздо худшему, чем глубокая рецессия", - сказал Сон Вон Сон, профессор экономики бизнеса в Университете Лойолы Мэримаунт в Лос-Анджелесе.

По его словам, "пока рано говорить о восстановлении, мы увидим множество банкротств малого и среднего бизнеса".

Падение в первом квартале было самым большим сокращением ВВП с первого квартала 2009 года.

Конгресс США утвердил бюджетный пакет в размере около 3 трлн долларов, а Федеральная резервная система снизила процентные ставки почти до нуля и значительно расширила свою роль в качестве банкира последней инстанции, но экономисты говорят, что эти меры неадекватны.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд прогнозирует падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов. По прогнозу МВФ, в развитых странах падение экономики составит 6,1% за год, в т.ч. в США - на 5,9%, в Германии - на 7,0%, во Франции - на 7,2%, в Италии - на 9,1%, в Испании - на 8,0%, в Японии - на 5,2%, в Великобритании - на 6,5%, в Канаде - на 6,2%.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует падение мировой экономики в 2020 году на 2,4% из-за пандемии коронавируса и рост на 5,9% в 2021 году. По прогнозу агентства, ВВП США сократится на 5,2% в 2020 году.