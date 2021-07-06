Коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года, - Кузин

В Минздраве оценили, сколько еще будет длиться пандемия коронавируса. Коронавирус будет еще по крайней мере полтора года.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина в интервью "ТСН" .

По его словам, нужно сформировать адекватный уровень вакцинированных людей и коллективный иммунитет на мировом уровне.

"Если говорить не о сроке действия, а о самом явлении, то коронавирус с нами еще по крайней мере на полтора года по меньшей мере", - заявил Кузин.

Он считает, что украинцы не распрощаются с вирусом до конца 2022 года.

"И нам уже надо понемногу привыкать и к маскам, и к тому, что мы должны соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки... Это помогает предотвращать и другие инфекционные болезни", - сообщил он.