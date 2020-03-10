Коронавирус: в Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину

В Минздраве сообщили о перебоях с поставками быстрых тест-систем в Украину для выявления коронавируса, они будут 15 или 16 марта. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

Ляшко отметил, что системы должны были приехать 10 марта, но теперь будут 15-16 марта.

"Быстрые тест-системы, которые должны были приехать 10-го числа ожидаются 15-го или 16-го числа. Это перебои с поставками. Самолет, который везет их, не только в Украине", - заявил Ляшко.

Ранее сообщалось, что на оккупированной части Донецкой области с подозрением на коронавирус госпитализирована женщина, через Россию прибывшая из Китая.

Отметим, исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что чтобы инфицированный коронавирусом полностью выздоровел, необходимо до шести недель.

Также глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня.