Коронавирус: в Минздраве рассказали, кому будет отказано в эвакуации из Китая

Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мер в связи со вспышкой коронавируса. Об этом заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кузин отметил, что в настоящее время разработана форма информированного согласия, которую уже через каналы Министерства иностранных дел было доведено к украинцам, которые планируют такую эвакуацию.

"Человеку может быть отказано в вылете, если он не дает согласия на проведение противоэпидемических или профилактических мероприятий. Это является механизмом влияния на тех лиц, которые планируют эвакуацию в Украину", - заявил он.

По его словам, пока все желающие такую форму готовы подписать и они соглашаются на карантин.

"Пока 51 человек, в том числе один ребенок подписал, количество может меняться", - добавил он.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае граждане Украины будут эвакуированы из провинции Хубэй - эпицентра распространения.

По состоянию на 10 февраля от китайского коронавируса 2019 nCoV умерло 910 человек.