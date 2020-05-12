Коронавирус во Львовской области: подтвердили 23-й летальный случай

Во Львове подтвердили еще один летальный случай среди пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщили во Львовском штабе по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Сообщается, что умер 80-летний житель Львова, у которого также были тяжелые сопутствующие заболевания. Таким, образом это стал 23 летальный случай коронавируса в области.

"Еще одна, 23-я, смерть от COVID-19. 80-летний мужчина, львовянин. Смерть вызвана осложнениями болезни и тяжелыми сопутствующими заболеваниями", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 12 мая во Львовской области подтверждено 825 случаев заболевания коронавирусом. При этом за последние сутки выявили 27 новых заболеваний.

Всего за прошлые сутки в Украине подтвердили 375 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом в стране второй день подряд сокращается количество новых заражений. Общее число инфицированных выросло до 16 023 человек.

Также сообщалось, что за 11 мая зафиксировали 17 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Всего в Украине умерли 425 человек.