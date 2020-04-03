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Коронавирус во Львове: заразились два врача

Новости » Коронавирус     03.04.2020 - 13:39
Коронавирус во Львове: заразились два врача
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Всех контактных лиц зараженных врачей обследуют и изолируют

У двух львовских медиков ПЦР-тест подтвердил инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Как отмечается, один из зараженных медиков - это врач-анестезиолог львовской больницы скорой медицинской помощи, которому 47 лет. Сейчас пациент находится в инфекционной больнице с пневмонией. Вместе с тем, в больнице скорой помощи провели опрос лиц, с которыми контактировал больной, всех людей изолировали, взяли биоматериал для ПЦР-тестирования.

Второй врач - из 5-й городской поликлиники. Он контактировал с пациенткой, в которой накануне также обнаружили коронавирус. Больной также изолирован, всех контактных лиц обследуют и изолируют.

Напомним, в Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, еще 308 человек находятся с подозрением на COVID-19.

Также в Тернопольской области подтвердили еще один летальный исход от коронавируса COVID-19.

РБК-Украина писало, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 3 апреля Испания обошла Италию по числу заражений, за сутки еще более 900 умерших
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