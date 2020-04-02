Коронавирус во Львове: 5 больных находятся в тяжелом состоянии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Еще одного зараженного подключили к аппарату искусственной вентиляции легких

По состоянию на сегодня во Львовской областной инфекционной клинической больнице 5 больных коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, одного человека подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

Также во Львовской области подтверждено 12 случаев инфицирования коронавирусом, один человек выздоровел.

Отметим, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804, из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 135 новых случая.

В частности, в Винницкой области новые случаи заражения коронавирусом, всего заразились 54 человека. Вместе с тем, заразились четыре ребенка.

Напомним, Кабинет министров рекомендует аптекам работать круглосуточно во время эпидемии коронавируса в Украине. Вчера правительство ужесточило карантин.

В тот же момент глав ГПСУ Сергей Дейнеко выступил против карантина и за принудительную обсервацию всех, кто приехал в Украину. По его словам, въехали в Украину на сегодняшний день около 650 тысяч человек.