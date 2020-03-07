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Коронавирус на лайнере в США: на борту есть украинцы

Новости » Общество     07.03.2020 - 12:39
Коронавирус на лайнере в США: на борту есть украинцы
Иллюстративное фото (wikimedia by SteKrueBe)

На борту лайнера находится около 50 граждан Украины

На борту круизного лайнера Grand Princess, на котором зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19, находятся почти полсотни граждан Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське радіо".

По данным Министерства иностранных дел Украины, на борту лайнера Grand Princess, стоящего вблизи побережья Калифорнии находятся 49 граждан Украины. Сейчас генеральное консульство выясняет, есть ли украинцы среди больных коронавирусом пассажиров.

"Вертолетами береговой охраны США на борт лайнера были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - сообщили в МИД.

Кроме того, в зависимости от результатов тестов на коронавирус властями США будет принято решение относительно карантина части пассажиров или всего лайнера.

Напомним, ранее сообщалось, что в США от коронавируса умер бывших пассажир круизного лайнера Grand Princess, который находился на судне с 11 по 21 февраля. После этого коронавирус был обнаружен еще в 21 пассажира лайнера. Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи.

Также РБК-Украина писало, что 2 марта из круизного лайнера Diamond Princess, который находился с 3 февраля на карантине из-за вспышки коронавирус, эвакуировали всех пассажиров и членов экипажа.

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