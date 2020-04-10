Коронавирус в Лавре и обострение на Донбассе: новости за 9 апреля

В трех областях Украины могут ввести комендантский час, в Киево-Печерской лавре зафиксировали почти 30 случаев заболевания коронавирусом, на Донбассе убит один украинский военный погиб, двое ранены. Подробнее о том, что произошло в четверг, 9 апреля - в материале РБК-Украина

Коронавирус в Украине и в мире

В Украине за сутки заразились коронавирусом 224 человека. На данный момент подтвержден диагноз COVID-19 у 1892 украинцев. Вылечились от болезни 45 пациентов, погибли 57.l

В трех областях Украины в рамках карантина из-за пандемии коронавируса могут ввести комендантский час.

Киевская ОГА допустила продление карантина до осени, если люди не будут придерживаться ограничений из-за коронавируса.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из случаев заболевания коронавирусом, зарегистрированных в столице за прошедшие сутки - 26 больных в Киево-Печерской лавре.

Коронавирусной инфекции в Николаевской области специалисты Министерства здравоохранения в результате проведенной спецоперации не нашли.

В Черновицкой области за последние сутки подтвердили 76 новых случаев заболевания коронавирусом.

С целью стабилизации цен на продукты на время карантина в Украине супермаркеты согласились снизить наценку на продукты первой необходимости.

Священный Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял решение отказаться от общих посвящений во время Пасхальных праздников в храмах и на прихрамовых территориях.

Сутки на Донбассе: один украинский военный погиб, двое ранены

На Донбассе ситуация в районе проведения операции Объединенных сил резко обострилась - в течение минувших суток в результате вражеских обстрелов убили одного украинского военного, еще двое ранены. Об этом передает штаб ООС.

В целом в течение 9 апреля зафиксировано, что вооруженные формирования Российской Федерации провели 21 обстрел украинских позиций. Девять обстрелов - с применением минометов 120-го и 82-го калибра, что является нарушением минских соглашений.

В Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта

В Украине в ближайшее время появятся единые электронные билеты на все виды транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры.

Сообщается, что Министерство инфраструктуры и государственное предприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicket - единого электронного билета.

Предполагается, что такой билет позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины.

В центре Одессы обрушился старинный дом

В центре Одессы на углу Канатной и переулка Нахимова обрушился старинный дом, информации о пострадавших пока нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что обрушился памятник архитектуры местного значения, построенный в 1893 году. На днях в этом доме начались работы, нежилое левое крыло было ограждено, когда произошло обрушение. Появилось видео обрушения.

В Украину идет непогода (карта)

Погода в Украине сильно испортится уже на следующей неделе. В стране сильно похолодает, придет штормовой ветер, а сильные дожди будут идти вперемешку с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют обновленные карты Украинского гидрометцентра.

Сильная непогода придет в страну в средине апреля - 14 числа. Но уже сегодня, 10 апреля, начнет холодать, а местами моросить.