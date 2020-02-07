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Коронавирус: Китай будет расследовать бездействие властей Хубэя

Новости » В мире     07.02.2020 - 09:52
Коронавирус: Китай будет расследовать бездействие властей Хубэя
Иллюстративное фото (twitter com ChuBailiang)

Пекин отправит следователей в Ухань

Центральная комиссия Коммунистической партии Китая расследует факт возможного игнорирования властями Хубэя заявления врача Ли Вэньляна о начале эпидемии коронавируса. Об этом сообщает TheGuardian.

Сообщается, что смерть доктора спровоцировала массовые негодования китайских граждан. Событие стало главной темой на китайском сайте микроблогов Weibo с более чем 1,5 млрд просмотров, а также широко обсуждалось в частных группах обмена сообщениями WeChat, где люди выражали возмущение и грусть.

Китайские власти отреагировали на возмущение общественности и направило в Ухань группу специалистов, которые будут расследовать возможное игнорирование местными властями вспышки заболевания на раннем этапе.

Напомним, 34 летний врач Ли Вэньлян умер от коронавируса 7 февраля. Он первым пытался предупредить своих коллег о вспышке вируса в конце 2019 года, однако был обвинен в "ложных заявлениях". Местная полиция приказала ему прекратить "незаконную деятельность". Лишь позднее в январе правительство распорядилось заблокировать провинцию Хубэй, где впервые проявился вирус.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что высшее руководство Китая все же признало недостаточную реакцию страны на вспышку коронавируса.

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