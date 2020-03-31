Коронавирус в Китае: за сутки новых случаев смертей и заражений не зафиксировано

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

За время распространения вируса в стране зафиксировали 82 223 случая заражения, умерли - 3308 людей

За сутки в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от коронавируса и не обнаружили новых зараженных. Такие данные приводит центр Джона Хопкинса.

Также сообщается, что за время распространения вируса в стране зафиксировали 82 223 случая заражения, умерли - 3308 людей. Всего вылечились от коронавируса в Китае 75 926 человек. Таким образом, Китаю осталось вылечить около 3 тысяч человек, при условии, что болезнь не будет распространяться дальше.

С начала 31 марта в Китае зарегистрировали 5 летальных случаев и 79 случаев заражения.

Напомним, в США зафиксировали уже 163, 8 тыс. случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Согласно статистике, умерли более 3 тыс. пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Наибольшую часть смертельных случаев зафиксировали в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси.

Вместе с тем, количество больных коронавирусом в Украине выросло до 548 человек. Только за последние сутки подтвердились 62 новых случая. Новые заражения фиксируются в Сумской, Львовской, Донецкой, Ивано-Франковской и Одесской областях. В Киевской области за выходные скончались двое мужчин в возрасте 47 и 49 лет.