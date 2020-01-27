Коронавирус в Китае: что известно о распространении болезни

Вспышка коронавируса 2019-n-CoV стремительно распространяется не только в Китае, но и по всему миру. Новые случаи заболевания ежедневно фиксируются в странах Азии, США, Австралии. Эпидемия уже достигла Европы. Что известно о китайском коронавирусе на данный момент - в материале РБК-Украина.

Количество жертв заболевания растет

По состоянию на 27 января, от вспышки 2019-n-CoV умерли 81 человек, общее количество заболевших в Китае составляет 2835 человек. Успешно прошли лечение и уже выписались из больницы 57 человек.

Китайские власти отмечают, что скорость распространения вируса увеличивается. Так, еще 25 января число заболевших пневмонией, вызванной коронавирусом, составляло 1372 человека, количество умерших - 41.

Китайские города закрывают на карантин

Правительство КНР предпринимает экстренные меры для предотвращения усугубления ситуации.

Первым на карантин закрыли 11-миллионный город Ухань, в котором был обнаружен очаг эпидемии. Позднее запрет на въезд и выезд ввели в Хуангане с населением 7 млн жителей. Транспортное сообщение было прекращено с 13 городами провинции Хубэй.

25 января был объявлен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в 25 провинциях Китая населением 1,2 млрд человек, в т.ч. городах центрального подчинения Пекин, Шанхай, Чунцин и Тяньцзинь.

В Ухане началось строительство больницы на тысячу пациентов. Здание возводят из готовых блоков и обещают закончить к 3 февраля.

Вспышка коронавируса в Китае совпала с празднованием Нового года по лунному календарю. Многие развлекательные мероприятия были отменены. Кроме того, приостановил работу парк Disney Resort в Шанхае, закрыли некоторые участки Великой китайской стены и дворцовый комплекс “Запретный город”. В Гонконге отменили карнавал и футбольный турнир.

Все туристические компании Китая приостановили организацию групповых экскурсионных туров.

Распространение коронавируса в мире

Всемирная организация здравоохранения провела экстренное заседание в связи с эпидемией 2019-n-CoV. По его итогам было принято решение, что международную чрезвычайную ситуацию объявлять преждевременно, т.к. коронавирус еще не представляет глобальной опасности.

По состоянию на 27 января, за пределами КНР было обнаружено 44 случая заболевания коронавирусной инфекцией:

в Таиланде заболело 8 человек;

в США и Австралии зафиксировано по 5 заболевших;

в Сингапуре, Тайване, Малайзии, Южной Корее - по 4 случая;

во Франции и Японии - по 3;

во Вьетнаме - 2;

в Непале и Канаде - по 1 человеку.

Все заболевшие либо недавно вернулись из Ухани, либо контактировали с теми, кто там был.

США, Япония и Франция в ближайшее время планируют провести эвакуацию своих граждан, которые на данный момент находятся в Ухане.

Фото: Эпидемия в Ухане (twitter.com CCTV)

Ситуация с коронавирусом в Украине

27 января состоялось заседание СНБО, на котором Минздраву совместно с Центром общественного здоровья было поручено усилить возможности колл-центра для предоставления оперативной информации. Также в Украине ежедневно будут выпускать информационный бюллетень о ситуации с распространением заболевания в мире.

Для защиты украинцев от коронавируса с 26 января в аэропорту Борисполь все пассажиры прямых авиарейсов из Китая проходят температурный скрининг тела.

Минздрав подготовил порядок реагирования на угрозу заражения коронавирусом для больниц, врачей, лабораторий и служб, которые ответственны за пересечение границы. Лаборатории оснащены всем необходимым для диагностики китайского вируса.

Стоит отметить, что три случая подозрения на коронавирус в Украине, о которых сообщали СМИ на прошлой неделе, не подтвердились. По заявлению главы Минздрава Зоряны Скалецкой, у всех заболевших диагностировали обычный грипп.

Источником коронавируса являются дикие животные

Вспышка заболевания впервые была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй).

Вирус, получивший название 2019-n-CoV, - разновидность вируса SARS (тяжелый острый респираторный синдром или атипичная пневмония).

Фото: Снимок коронавируса (chinacdc.cn)

Китайские эпидемиологи установили, что источником нового коронавируса стали дикие животные, торговля которыми осуществлялась на городском рынке морепродуктов "Хуанань”. Вирус распространился от животных на людей, но также может передаваться от человека к человеку.

2019-n-CoV способен опускаться к нижним дыхательным путям, вызывая тяжелую вирусную пневмонию. Однако на начальной стадии болезнь может протекать без кашля и лихорадки. Среди симптомов заболевания также отмечают диарею, тошноту, головную боль, конъюнктивит, ощущение стеснения в груди и общую слабость.

В группу риска этого штамма вируса входят пожилые люди, у которых есть тяжелые заболевания (болезни сердца, диабет и т.д.). Молодые люди и дети переносят болезнь гораздо легче.