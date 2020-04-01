Коронавирус в Кировоградской области: у двух зараженных состояние средней тяжести

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня стало известно об еще двух зараженных

В Кировоградской области зарегистрировали 6 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской ОГА.

Глава ОГА Андрей Балонь отметил, что сегодня стало известно еще о двух зараженных, больные находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

"Больные госпитализированы и находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков. По каждому случаю заболевания проводится эпидемиологическое расследование и устанавливается круг контактных лиц", - сообщил он.

Напомним, в МВД заявили, что пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля.

Отметим, по состоянию на утро 1 апреля в Украине официально подтверждено 669 случаев коронавируса. Из них 120 были обнаружены за последние сутки. Жертвами COVID-19 стали 17 человек, еще 10 пациентов выздоровели.

Также в ОРДО у женщины подтвердили случай заболевания коронавирусом. Женщина госпитализирована и находится в одной из больниц Макеевки, ранее она обращалась с симптомами ОРВИ.