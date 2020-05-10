Коронавирус в Киеве: заболели еще 34 человека, трое умерли

В Киеве за сутки коронавирус диагностировали у 34 жителей столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram киевского городского головы Виталия Кличко.

Отмечается, что среди выявленных случаев - двое медиков.

"Заболели 23 женщины в возрасте от 22 до 79 лет и 11 мужчин в возрасте от 22 до 74 лет", - сообщил Кличко.

В больницы столицы были госпитализированы 15 из 34 пациентов, остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. Еще 4 пациента за сутки выздоровели.

Кличко также отметил, что в последнее время наибольшая динамика заболеваемости наблюдается в Дарницком и Деснянском районах столицы.

"Эти районы густонаселенные и многие не соблюдают правила безопасности", - пояснил мэр.

Всего в столице 1805 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 37 киевлян умерли. От коронавируса выздоровели 138 человек.

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